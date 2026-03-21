Hertelling in Vlaardingen na verwarring over stemmen

Hertelling in Vlaardingen na verwarring over stemmen

Verkiezingen

Vandaag, 17:04

Er komt een hertelling in de gemeente Vlaardingen. De stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen worden opnieuw geteld. Dat is besloten na verwarring, nadat er drie verschillende uitslagen naar buiten kwamen.

Meerdere politieke partijen vroegen om een hertelling. Vlaardingen presenteerde drie verschillende tellingen: eerst een sneltelling, daarna een hertelling waarbij een fout in de sneltelling werd ontdekt. Van een van de stembureaus bleek het aantal stemmen twee keer te zijn meegeteld, terwijl een ander stembureau juist ontbrak in de uitslag. De derde telling wees opnieuw op een andere fout in de eerdere tellingen.

Daarom is een vierde telling nodig. Door menselijke fouten en de ontstane verwarring is dat volgens de gemeente noodzakelijk. "Maandag hertellen we alle stemmen. Openbaar, transparant, definitief", aldus burgemeester Frederik Zevenbergen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

