Uitslag verkiezingen Gorinchem vastgesteld, stemfraude nog onderzocht

De verkiezingsuitslag in het Zuid-Hollandse Gorinchem is formeel vastgesteld, ondanks vermoedens van stemfraude. Dat heeft het Centraal Stembureau (CSB), onder leiding van burgemeester Reinie Melissant, donderdagochtend bekendgemaakt.

De burgemeester zei dat de gemeenteraad moet beslissen wat er gebeurt met de signalen van stemfraude, omdat dit orgaan "ruimere bevoegdheden heeft". Die van het Centraal Stembureau zijn "beperkt", aldus Melissant.

Zo kan de gemeenteraad besluiten om, ondanks de signalen van fraude met volmachten, de nieuwe raad na 30 maart te installeren. Een andere optie is een herstemming bij één of meerdere stembureaus in de gemeente. In dat geval blijft de huidige raad zitten tot de herstemming heeft plaatsgevonden. Melissant verwacht dat de raad maandag tijdens een raadsvergadering een beslissing neemt.

Mogelijk gesjoemeld met volmachten

Dinsdag werd bekend dat er in Gorinchem vermoedens zijn van stemfraude met volmachten bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek.

Volgens burgemeester Melissant waren er al vóór de verkiezingen signalen dat stemmen werden geronseld. Mensen zouden telefonisch zijn benaderd en onder druk zijn gezet om een volmacht af te geven. Zo kunnen kandidaten hun stemmenaantal kunstmatig verhogen. Door wie dat is gedaan, is niet bekend.

Burgemeester blij met meldingen

Donderdagavond laat laat de gemeenteraad zich bijpraten over de stand van het onderzoek. Raadsleden kunnen ook experts op het gebied van kiesrecht bevragen.

Melissant spreekt van een "pittige tijd" voor de gemeente. "Er gebeurt nogal wat. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier met elkaar uitkomen." Ze prijst inwoners die aan de bel trokken. "Die zeiden: dit kan niet, ik ga me melden. Dat vind ik echt top, want zonder signalen geen onderzoek."

Volgens haar staat de raad voor een "hele moeilijke beslissing". "Complex om met zulke beperkte informatie een zeer ingrijpend besluit te nemen. Ik wens ons allen heel veel wijsheid toe."