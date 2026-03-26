Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Uitslag verkiezingen Gorinchem vastgesteld, stemfraude nog onderzocht

Verkiezingen

Vandaag, 10:37 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De verkiezingsuitslag in het Zuid-Hollandse Gorinchem is formeel vastgesteld, ondanks vermoedens van stemfraude. Dat heeft het Centraal Stembureau (CSB), onder leiding van burgemeester Reinie Melissant, donderdagochtend bekendgemaakt.

De burgemeester zei dat de gemeenteraad moet beslissen wat er gebeurt met de signalen van stemfraude, omdat dit orgaan "ruimere bevoegdheden heeft". Die van het Centraal Stembureau zijn "beperkt", aldus Melissant.

Zo kan de gemeenteraad besluiten om, ondanks de signalen van fraude met volmachten, de nieuwe raad na 30 maart te installeren. Een andere optie is een herstemming bij één of meerdere stembureaus in de gemeente. In dat geval blijft de huidige raad zitten tot de herstemming heeft plaatsgevonden. Melissant verwacht dat de raad maandag tijdens een raadsvergadering een beslissing neemt.

Mogelijk gesjoemeld met volmachten

Dinsdag werd bekend dat er in Gorinchem vermoedens zijn van stemfraude met volmachten bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen onderzoek.

Volgens burgemeester Melissant waren er al vóór de verkiezingen signalen dat stemmen werden geronseld. Mensen zouden telefonisch zijn benaderd en onder druk zijn gezet om een volmacht af te geven. Zo kunnen kandidaten hun stemmenaantal kunstmatig verhogen. Door wie dat is gedaan, is niet bekend.

Burgemeester blij met meldingen

Donderdagavond laat laat de gemeenteraad zich bijpraten over de stand van het onderzoek. Raadsleden kunnen ook experts op het gebied van kiesrecht bevragen.

Melissant spreekt van een "pittige tijd" voor de gemeente. "Er gebeurt nogal wat. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier met elkaar uitkomen." Ze prijst inwoners die aan de bel trokken. "Die zeiden: dit kan niet, ik ga me melden. Dat vind ik echt top, want zonder signalen geen onderzoek."

Volgens haar staat de raad voor een "hele moeilijke beslissing". "Complex om met zulke beperkte informatie een zeer ingrijpend besluit te nemen. Ik wens ons allen heel veel wijsheid toe."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.