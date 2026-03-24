Burgemeester Gorinchem: al vóór verkiezingen signalen van ronselen stemmen

In Gorinchem wordt onderzoek gedaan naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens burgemeester Reinie Melissant waren er al vóór de verkiezingsdag signalen dat er stemmen werden geronseld.

"Mensen zijn aan de deur gekomen, telefonisch benaderd en onder druk gezet om een volmacht te geven", zei Melissant tijdens een informatieavond. De gemeente nam daarop maatregelen en waarschuwde zowel politieke partijen als inwoners dat het ronselen van stemmen strafbaar is.

Opvallende meldingen

Tijdens de verkiezingsdag zelf kwamen er opnieuw opvallende meldingen binnen. Zo meldde een stembureau dat een kandidaat meerdere keren langskwam met mensen die meerdere volmachten bij zich hadden. Inmiddels heeft ook een tweede stembureau signalen gedeeld die mogelijk wijzen op onregelmatigheden.

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de meldingen. Hoeveel mensen zich hebben gemeld, wil de burgemeester niet zeggen zolang het onderzoek loopt.

'Indrukwekkend'

Melissant noemt de situatie 'indrukwekkend' en spreekt van een uitzonderlijke gebeurtenis. "Dit is toch wel een unicum in Nederland wat hier gebeurt", aldus de burgemeester.

Donderdagochtend komt het Centraal Stembureau bijeen om te beslissen over de geldigheid van de verkiezingsuitslag. Die beslissing staat los van het lopende strafrechtelijk onderzoek. In het uiterste geval kan de gemeenteraad besluiten tot een nieuwe stemming, al noemt de burgemeester dat een zwaar en zeldzaam middel.