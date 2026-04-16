'Stempassen opgehaald en kiezers onder druk gezet in Gorinchem'

'Stempassen opgehaald en kiezers onder druk gezet in Gorinchem'

Vandaag, 07:53

In Gorinchem zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen signalen naar voren gekomen van mogelijk ronselen van stemmen. Zo zouden stempassen zijn opgehaald voor twee raadsleden en zouden inwoners onder druk zijn gezet om hun stem via een volmacht af te geven. Ook wordt gemeld dat een medewerker van een thuiszorgorganisatie stempassen meenam bij kwetsbare ouderen. Dat blijkt uit berichtgeving van NRC.

Volgens verschillende betrokkenen speelt het ronselen van stemmen al langer in de stad. Bronnen uit de lokale politiek en de gemeenschap spreken van een patroon dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Tegelijkertijd geven andere raadsleden aan dat zij weinig zicht hebben op hoe dit precies gebeurt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen waren er meer stemmers dan vier jaar geleden, zoals te zien in deze video:

Meer stemmers voor gemeenteraadsverkiezingen dan vier jaar geleden
Meer stemmers voor gemeenteraadsverkiezingen dan vier jaar geleden

Bekende namen

Binnen de stad zou het bekend zijn dat kandidaten met een groot netwerk binnen de gemeenschap veel stemmen kunnen mobiliseren. Volgens ingewijden kan het plaatsen van een bekende naam op een kandidatenlijst al snel voldoende zijn om een zetel binnen te halen.

