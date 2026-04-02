Gorinchem 29 april opnieuw naar stembus na vermoedens fraude

Verkiezingen

2 apr 2026, 15:50 - Update: 2 apr 2026, 16:22

De inwoners van de gemeente Gorinchem mogen op woensdag 29 april opnieuw hun stem uitbrengen. Het stadsbestuur heeft deze datum vastgesteld nadat een meerderheid van de gemeenteraad had aangedrongen op een herstemming. Aanleiding zijn vermoedens van stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart.

In de nacht van maandag op dinsdag stemde een nipte meerderheid van de raad voor nieuwe verkiezingen in de hele Zuid-Hollandse gemeente. Volgens de regels moeten die binnen dertig dagen na het besluit plaatsvinden.

De gemeente had het ministerie van Binnenlandse Zaken nog gevraagd om uitstel, omdat de verkiezingen nu in de meivakantie vallen. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat deze termijn wettelijk is vastgelegd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

