Van Vroonhoven wil geen lijsttrekker NSC worden, Van Hijum wel

Nicolien van Vroonhoven (NSC) heeft bekendgemaakt zich niet kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij Nieuw Sociaal Contract. "Dit besluit was allesbehalve eenvoudig, maar ik vermoed dat het voor sommigen van jullie niet geheel onverwacht komt", schrijft ze op X.

Demissionair minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) heeft juist aangegeven wel lijsttrekker te willen worden. Gegadigden hebben tot en met zaterdagnacht om zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap. Kamerlid Diederik Boomsma, eerder fractievoorzitter van het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad, heeft ook in ieder geval al kenbaar gemaakt lijsttrekker te willen worden. Boomsma wil met NSC een "sociaal-conservatieve koers" gaan varen, meldde hij eerder op X.

Eerder gaf Van Vroonhoven al aan om niet meer met de PVV te willen samenwerken, is te zien in bovenstaande video.

Van Vroonhoven werd unaniem gekozen als fractievoorzitter van NSC nadat Pieter Omtzigt was vertrokken bij de partij. In april werd de NSC'er al gevraagd of ze geïnteresseerd was in het lijsttrekkerschap. In de talkshow Dit is Tijs zei ze toen: "Op dit moment is het niet mijn ambitie, ik sta er nu heel neutraal in. Ik ben nu gefocust op de moeilijke tijd die we met elkaar ingaan."

Van Vroonhoven geeft in haar bericht op X aan niet de volle 100 procent inzet te kunnen geven op dit moment. "Mijn doel was om NSC weer terug naar de basis te brengen, naar de inhoudelijke kern waarvoor NSC is opgericht. (...) Een wat lager zetelaantal had ik misschien zelfs als een verademing gezien", schrijft ze.

Van Vroonhoven blijft voorlopig wel in de Tweede Kamer.

Sociaal-conservatieve koers?

NSC opende eerder deze week de vacature voor het lijsttrekkerschap. De partij zoekt een "charismatische en inspirerende leider" die "communicatief ijzersterk" is.

In de peilingen gaat het niet goed met NSC. Bij de vorige Kamerverkiezingen haalde de partij van Omtzigt nog twintig zetels. Nu wordt NSC gemiddeld gepeild op nul tot twee zetels.

Hart van Nederland/ANP