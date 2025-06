NSC wil niets meer weten van PVV: 'Niet voor herhaling vatbaar'

NSC keert zich af van de PVV. Partijleider Nicolien van Vroonhoven laat woensdag in een gesprek met Hart van Nederland onomwonden weten dat haar partij niet opnieuw met de PVV zal regeren. "Samenwerken met de PVV is niet voor herhaling vatbaar. Nee, ik ga zeker niet meer met ze in zee nu", zegt Van Vroonhoven.

De uitspraak komt op de dag van het Kamerdebat over de val van het kabinet. Van Vroonhoven zegt er klaar voor te zijn: "Van ons als NSC kun je vandaag tijdens het debat verwachten dat wij gaan aangeven hoe wij erin staan en hoe we verder willen. Er lag natuurlijk nog zo veel op de plank, als je bijvoorbeeld kijkt naar migratie en bestaanszekerheid. We zouden dat heel graag willen doorzetten."

'Er is werk aan de winkel'

Hoewel haar woorden deels klinken als campagnepraat, benadrukt ze dat NSC nog steeds wil bouwen aan het eerder beloofde beleid. "Er is natuurlijk ook gewoon werk aan de winkel. We moeten nu op volle kracht vooruit", aldus de politica. Ze stelt zich daarom ook beschikbaar als lijsttrekker voor de komende verkiezingen: "Ik hoop dat we als partij weer een beetje de lift in gaan."

Over de breuk met de PVV zegt ze: "We hadden inhoudelijk best wel wat met elkaar gemeen, vooral op het gebied van migratie. Maar van het begin af aan is het een hele woelige coalitie geweest. Dat ging niet gemakkelijk, ook niet voor mij persoonlijk."