Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlanders in buitenland kunnen verkiezingen flink beïnvloeden, maar stemmen bijna niet

Verkiezingen

Vandaag, 08:52 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bijna 900.000 Nederlanders wonen in het buitenland, maar hun stem telt zelden écht mee bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat komt doordat maar een klein deel van hen daadwerkelijk stemt, schrijft het AD. Terwijl ze, als ze wél massaal zouden stemmen, de uitslag flink zouden kunnen beïnvloeden.

In theorie kunnen Nederlanders buiten ons land de kleur van zo’n twaalf Kamerzetels bepalen. In de praktijk blijft het bij één of twee, omdat de opkomst onder deze groep laag is. Slechts zo’n 135.000 Nederlanders in het buitenland staan officieel geregistreerd als kiezer, en daarvan brengt ongeveer twee derde daadwerkelijk zijn stem uit.

In Nederland draaiden de drukpersen de afgelopen tijd overuren. Zo rolden er in het Groningse Leek de afgelopen weken zo'n 40.000 stempassen van de band. Bekijk in de onderstaande video hoe dat ging:

Drukkerij in het Groningse Leek draait overuren voor Tweede Kamerverkiezingen
2:02

Drukkerij in het Groningse Leek draait overuren voor Tweede Kamerverkiezingen

Volgens hoogleraar politicologie Henk van der Kolk is er vooral sprake van onbekendheid. "Een grote groep weet niet eens dat ze mógen stemmen vanuit het buitenland," zegt hij tegen de krant. "En bij veel mensen is onbekend dat ze zich eerst moeten registreren om stembiljetten te ontvangen."

Sommige Nederlanders die al jaren in het buitenland wonen, voelen zich niet meer verbonden met Nederland en laten hun stem daarom achterwege. "Ze hebben het idee dat het hun land niet meer is," aldus Van der Kolk.

Bureaucratie en trage post bezorgen problemen

Ook praktische problemen spelen een rol. Stemmen vanuit het buitenland is vaak omslachtig door bureaucratische regels en trage postbezorging. Daardoor moeten veel kiezers hun stem al weken van tevoren opsturen, terwijl de verkiezingsdebatten dan vaak nog niet eens zijn gevoerd.

Lees ook

'Democratisch proces wordt verstoord door azc-rellen bij gemeentes'
'Democratisch proces wordt verstoord door azc-rellen bij gemeentes'
Nieuwe peiling: D66 loopt uit op VVD, ook CDA blijft stijgen
Nieuwe peiling: D66 loopt uit op VVD, ook CDA blijft stijgen
Weet je nog niet op wie te stemmen? Kieskompas staat weer online
Weet je nog niet op wie te stemmen? Kieskompas staat weer online
Ruime meerderheid staat open voor digitaal stemmen bij verkiezingen
Ruime meerderheid staat open voor digitaal stemmen bij verkiezingen
Dit zegt jouw woning over jouw stemgedrag: 'PVV-stemmer vaak betegelde tuin'
Dit zegt jouw woning over jouw stemgedrag: 'PVV-stemmer vaak betegelde tuin'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.