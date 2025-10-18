Nederlanders in buitenland kunnen verkiezingen flink beïnvloeden, maar stemmen bijna niet

Bijna 900.000 Nederlanders wonen in het buitenland, maar hun stem telt zelden écht mee bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat komt doordat maar een klein deel van hen daadwerkelijk stemt, schrijft het AD. Terwijl ze, als ze wél massaal zouden stemmen, de uitslag flink zouden kunnen beïnvloeden.

In theorie kunnen Nederlanders buiten ons land de kleur van zo’n twaalf Kamerzetels bepalen. In de praktijk blijft het bij één of twee, omdat de opkomst onder deze groep laag is. Slechts zo’n 135.000 Nederlanders in het buitenland staan officieel geregistreerd als kiezer, en daarvan brengt ongeveer twee derde daadwerkelijk zijn stem uit.

In Nederland draaiden de drukpersen de afgelopen tijd overuren. Zo rolden er in het Groningse Leek de afgelopen weken zo'n 40.000 stempassen van de band. Bekijk in de onderstaande video hoe dat ging:

2:02 Drukkerij in het Groningse Leek draait overuren voor Tweede Kamerverkiezingen

Volgens hoogleraar politicologie Henk van der Kolk is er vooral sprake van onbekendheid. "Een grote groep weet niet eens dat ze mógen stemmen vanuit het buitenland," zegt hij tegen de krant. "En bij veel mensen is onbekend dat ze zich eerst moeten registreren om stembiljetten te ontvangen."

Sommige Nederlanders die al jaren in het buitenland wonen, voelen zich niet meer verbonden met Nederland en laten hun stem daarom achterwege. "Ze hebben het idee dat het hun land niet meer is," aldus Van der Kolk.

Bureaucratie en trage post bezorgen problemen

Ook praktische problemen spelen een rol. Stemmen vanuit het buitenland is vaak omslachtig door bureaucratische regels en trage postbezorging. Daardoor moeten veel kiezers hun stem al weken van tevoren opsturen, terwijl de verkiezingsdebatten dan vaak nog niet eens zijn gevoerd.