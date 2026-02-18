Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Burgemeesters bezorgd om verharding en bedreigingen lokale politici

Burgemeesters bezorgd om verharding en bedreigingen lokale politici

Verkiezingen

Vandaag, 10:01 - Update: 44 minuten geleden

Link gekopieerd

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, over precies een maand, trekken burgemeesters door het hele land aan de bel. In recente toespraken spreken zij hun grote zorgen uit over verharding en verruwing in de politiek en de samenleving. Dat blijkt uit een analyse van ongeveer honderd speeches door het ANP.

De toespraken werden gehouden bij onder meer nieuwjaarsrecepties en herdenkingen. Steeds vaker gaat het daarin over intimidatie en bedreigingen.

Burgemeester Maarten Haverkamp van De Bilt concludeert dat bedreigingen "leiden er zelfs toe dat sommige raadsleden zich niet meer verkiesbaar stellen". Volgens Cor Lamers van Nissewaard worden "tegenstellingen snel worden uitvergroot, de omgangsvormen stroef zijn en het publieke debat verhardt". Ook de burgemeesters van Zaltbommel en De Fryske Marren signaleren dat fatsoensnormen verdwijnen.

Iemand die er ook over mee kan praten, is ex-wethouder in Tilburg Marcelle Hendrickx. In de onderstaande video vertelt ze waarom ze na ruim tien jaar uit de lokale politiek stapt:

Stalker dwingt Tilburgse wethouder tot emotioneel afscheid
2:55

Stalker dwingt Tilburgse wethouder tot emotioneel afscheid

Bedreigingen en ontmenselijkende taal

Sommige burgemeesters leggen een direct verband met gevaarlijke taal. Tijdens de Holocaustherdenking zei burgemeester Karen Heerschop van Houten: "Ook vandaag zien wij hoe mensen worden gereduceerd tot groepen, tot vijanden, tot minderwaardigen. En ook vandaag zien wij hoe woorden kunnen verharden en uitmonden in geweld."

Volgens haar herhaalt de geschiedenis zich niet, maar "we zien hoe ontmenselijkende taal steeds normaler wordt. Migranten, religieuze minderheden, lhbtqi+ personen of politieke tegenstanders worden niet langer beschreven als mensen, maar als 'vijanden van binnenuit'. In nazi-Duitsland begon het precies zo."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Kritiek op landelijke en internationale leiders

De oproep richt zich niet alleen op lokale politici. Burgemeester Nicole Ramaekers van Gulpen-Wittem zegt: "Wat mij betreft hebben wij, zeker in deze tijd, geen politici meer nodig die zich gedragen alsof ze constant in de puberteit zijn: impulsief, egocentrisch, polariserend, altijd wijzend naar een ander, gebruikmakend van desinformatie, enkel gericht op aandacht en kortetermijnsucces."

Ook internationaal klinkt kritiek. De burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht spreekt over wereldleiders "bij wie feiten onderhandelbaar zijn" en over techondernemers "voor wie genoeg nooit genoeg lijkt". Hij stoort zich aan "het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef" van "techbro's" als Elon Musk en stelt: "er bestaat ook zoiets als te rijk."

De burgemeester van Renswoude haalt uit naar leiders van grote machten: "Ze gedragen zich als een stel bokito's met maar 1 doel en dat is hun eigen macht en positie te vergroten, en dat gaat ten koste van mensenlevens."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bontenbal: 'PVV en BBB ondermijnen de democratie'
Bontenbal: 'PVV en BBB ondermijnen de democratie'
Nederlandse democratie faalt bij APK, en daar weet D66-raadslid Sophie (25) alles van
Nederlandse democratie faalt bij APK, en daar weet D66-raadslid Sophie (25) alles van
Zutphense politici bedreigd om azc-plannen: 'Verrot gescholden in supermarkt'
Zutphense politici bedreigd om azc-plannen: 'Verrot gescholden in supermarkt'
Helft lokale politici krijgt te maken met agressie en intimidatie
Helft lokale politici krijgt te maken met agressie en intimidatie
Raadsleden mikpunt van online-haat: 'Je krijgt vreselijke dingen naar je hoofd'
Raadsleden mikpunt van online-haat: 'Je krijgt vreselijke dingen naar je hoofd'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.