Bontenbal: 'PVV en BBB ondermijnen de democratie'

Partijen als PVV en BBB "ondermijnen" de democratie door bijvoorbeeld lokale bestuurders en instituties als de Raad van State en terrorismebestrijder NCTV verdacht te maken, vindt Henri Bontenbal. De CDA-leider zei dat in het televisieprogramma Buitenhof.

Bontenbal benadrukte opnieuw dat rechts-extremisten die geweld plegen, zoals vorig weekend bij een uit de hand gelopen demonstratie voor een strenger asielbeleid in Den Haag, allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Maar hij wees ook op de "stigmatisering" van asielzoekers en statushouders door onder anderen PVV-leider Geert Wilders. "Dat doet iets met de samenleving."

Invloed van Wilders

Wilders wees afgelopen week in een Kamerdebat over de extreemrechtse rellen in Den Haag iedere suggestie van de hand dat hij mogelijk heeft bijgedragen aan een voedingsbodem van dat geweld. Hij wilde niets weten van een rapport waarin de NCTV waarschuwt dat woorden van politici dat effect wel kunnen hebben. "De NCTV is niet zomaar een clubje", zei Bontenbal daarover.

De CDA-leider is ook kritisch over de aanwezigheid van Wilders bij betogingen tegen asielzoekerscentra in verschillende gemeenten. Door "stennis te schoppen" bij raadsvergaderingen "ondermijn je wel degelijk het lokale gezag", vindt hij.

Bontenbal hekelde ook verdachtmakingen van BBB tegen de Raad van State, die "politiek gekleurd" zou zijn. Partijleider Caroline van der Plas schilderde deze onafhankelijke adviseur van regering en parlement in WNL op Zondag af als een D66-bolwerk. "Ook dat is ondermijnend voor de democratie", aldus de CDA-voorman.

ANP