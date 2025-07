Van Hijum haalt uit naar Wilders' asielprotesten: 'Alleen maar roeptoeteren'

De optredens van PVV-leider Geert Wilders bij lokale protesten tegen asielzoekerscentra helpen niet, vindt minister David van Weel (Asiel, VVD). Hij is voorzichtig in zijn kritiek en gaat niet mee in de typering van "geroeptoeter" van NSC-vicepremier Eddy van Hijum. Maar "het zou goed zijn als iedereen zich hield bij waar die over gaat", vindt Van Weel.

Bij de inloop van de ministerraad liet Van Hijum weten dat 'het geroeptoeter' van Wilders bij protesten tegen asielzoekerscentra niet passend vindt. "Volgens hem roept Wilders alleen op straat, terwijl hij in Den Haag invloed zou kunnen uitoefenen op migratiebeleid.

Volgens Van Weel zou het beter zijn als politici zich "hielden bij waar die over gaan". Hij snapt de frustratie van lokale bestuurders: “Het wordt niet makkelijk als landelijke politici komen ageren tegen de lokale besluitvorming die daar plaatsvindt”, aldus de demissionair minister.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ondermijnen van lokaal bestuur

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zich niet onbetuigd. Zij stellen dat Wilders met zijn optredens de werking van het lokale bestuur ondermijnt. De VNG voelt nattigheid: landelijke bemoeienis leidt tot extra druk op raadsleden, terwijl de besluiten lokaal genomen moeten worden.

Ondanks zijn protest in Zwolle, stemde de gemeenteraad deze week alsnog in met een opvangplek voor vierhonderd asielzoekers. Wilders' aanwezigheid mocht niet baten: de wind stond tegen hem. In Helmond eerder die week gebeurde hetzelfde.

De spanningen binnen het Haagse klimaat lopen hoog op sinds de PVV zich terugtrok uit de coalitie De partij wilde dat coalitiepartners tekenden voor een streng tienpuntenplan voor asiel, wat volgens deskundigen niet uitvoerbaar is. Toen dit plan niet werd overgenomen, verliet de PVV de onderhandelingstafel.

Hart van Nederland / ANP