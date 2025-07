Vertrouwen in politiek keldert na val kabinet, vooral bij rechts Nederland

Bijna de helft van de Nederlanders zegt minder vertrouwen te hebben in de politiek sinds het kabinet viel. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP onder bijna 20.000 mensen. Vooral onder kiezers van het Nieuw Sociaal Contract (NSC) is het vertrouwen flink gedaald.

De politieke bom barstte begin juni toen PVV-leider Geert Wilders zijn steun introk voor de coalitie, waarmee hij het kabinet ten val bracht. Volgens de cijfers zegt bijna twee derde van de NSC-aanhangers dat ze sindsdien minder vertrouwen hebben in de politiek. Ook bij kiezers van PVV, VVD en BBB zegt ruim de helft (55 procent) dat het vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen.

Nu is gebleken dat deze partijen niet met elkaar konden samenwerken, rijst de vraag welke partijen dat dan wél kunnen. In een interview met Radio 538 vertelde Dilan Yesilgöz vorige maand met welke partijen ze in ieder geval niet meer in zee zou gaan:

6:03 VVD-leider Yeşilgöz wil niet meer samen met PVV in kabinet

Opvallend is dat linkse kiezers de kabinetsval minder zwaar opnemen. Van de achterban van D66, Volt en GroenLinks-PvdA geeft ongeveer 40 procent aan dat hun vertrouwen is gedaald. Een stuk lager dus dan bij rechtse partijen.

Onderling ruzie

Volgens Mariken van der Velden, universitair hoofddocent van de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn daar meerdere redenen voor. "Rechts Nederland werd beleid beloofd waar ze hun vingers bij af kunnen likken, maar zag dit uiteindelijk niet gebeuren. Ook zagen stemmers dat er continu onderling ruzie werd gemaakt tussen politici in het kabinet, wat het vertrouwen schaadt."

De enquête is uitgevoerd tussen 2 en 7 juli. In totaal vulden 19.319 volwassen Nederlanders de vragenlijst in. Op basis van deze resultaten kan niet worden gesteld dat de val van het kabinet en het mogelijk dalen van het vertrouwen in de politiek het stemgedrag beïnvloedt, aldus het ANP.

ANP