Ruime steun op congres GL-PvdA voor totaal wapenverbod Israël

De leden van GroenLinks en PvdA hebben zich massaal uitgesproken voor een volledige stop op wapenexport naar Israël. Op het gezamenlijke partijcongres stemde bijna 80 procent van de aanwezigen tegen een motie van enkele prominente PvdA’ers die het partijbestuur vroegen afstand te nemen van dit omstreden voorstel.

Vanuit Nederland komt er steeds meer kritiek op Israël. Zo deden zondag 150.000 mensen mee aan het Rode Lijn-protest tegen het geweld in Gaza (zie bovenstaande video).

Tweede Kamerlid Kati Piri (PvdA) is de initiatiefnemer van de motie, die oproept tot een totaal wapenembargo. Daaronder valt ook het stopzetten van de levering van onderdelen voor de Iron Dome, het afweersysteem dat Israël beschermt tegen raketten uit Gaza en andere vijandige gebieden.

Verdeeldheid in partij

De oproep van Piri zorgt voor verdeeldheid, ook binnen de eigen partijen. De rechterflank van de Tweede Kamer heeft scherpe kritiek geuit, maar ook in de achterban van PvdA en GroenLinks is niet iedereen enthousiast. De Iron Dome wordt door veel mensen juist gezien als een verdedigingsmiddel om burgers te beschermen.

Toch bleek op het congres dat de meerderheid van de partijleden pal achter het standpunt van de Tweede Kamerfractie staat. De motie van partijprominenten, zoals Rob Oudkerk en Gerdi Verbeet, waarin werd gewaarschuwd voor het risico van het laten vallen van een bondgenoot als Israël, werd overtuigend verworpen.

'Respecteer elkaars standpunten'

De kwestie eiste veel aandacht op tijdens het gezamenlijke partijcongres van GroenLinks en PvdA. De leden van beide partijen stemden onlangs in grote meerderheid in met een fusie, maar vergaderden zaterdagochtend ook nog apart. Partijleider Frans Timmermans voelde zich genoodzaakt aan het begin van het PvdA-congres een ingelaste toespraak te houden waarin hij de motie-Piri verdedigde, maar ook begrip toonde voor de tegenstanders.

Timmermans riep de PvdA-leden op het gesprek aan te gaan en elkaars standpunten te respecteren. De discussie over de kritische motie werd wel verplaatst naar het gezamenlijke deel van het congres, zodat ook de leden van GroenLinks erover konden meepraten en stemmen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Met deze uitslag zet de partijtop haar lijn onverminderd voort. Piri kreeg eerder al steun van de Kamerfracties van GroenLinks en PvdA, die de Israëlische regering verantwoordelijk houden voor het geweld in Gaza.

Het kabinet weigerde eerder nog gehoor te geven aan vergelijkbare oproepen tot een wapenstop. De druk vanuit de linkse oppositie neemt nu echter verder toe.