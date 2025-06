GroenLinks en PvdA gaan fuseren tot één partij, leden PvdA tekenen beroep aan

Door de val van het kabinet-Schoof is het fusieproces tussen GroenLinks en de PvdA in een stroomversnelling geraakt. De partijbesturen legden het besluit over het oprichten van een gezamenlijke partij vervroegd aan de leden voor. Die stemden massaal in: 89 procent van de GroenLinks-leden en 88 procent van de PvdA-leden stemden voor.

Naast de vraag of er een nieuwe partij moet komen, mochten leden ook stemmen over gezamenlijke deelname aan de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen, die waarschijnlijk op 29 oktober worden gehouden. Ook op die vraag antwoordde een zeer ruime meerderheid bevestigend. De uitslag was daar nog duidelijker: bij beide partijen is meer dan negen op de tien leden die hun stem uitbrachten daarmee akkoord.

Kritiek

Toch heerst er binnen de PvdA ook onvrede. Een groep leden heeft officieel bezwaar aangetekend tegen de manier waarop het fusieproces is verlopen.

Leden van GroenLinks en de PvdA kregen vorige week via de mail een uitnodiging om deel te nemen aan het referendum. Ze konden een week lang stemmen, tot donderdagmiddag 15.00 uur. Oorspronkelijk zouden de partijen pas op 21 juni, tijdens een gezamenlijk congres, een besluit nemen over de oprichting van de nieuwe linkse partij. Maar na de kabinetsval besloten de partijbesturen het proces te versnellen, zodat snel duidelijk werd of de partijen samen verder zouden gaan bij de verkiezingen.

Volgens een groep PvdA-leden ging dat veel te snel. Ze vinden dat leden geen eerlijke keuze kregen: er was geen goed debat, en er werden geen alternatieven voorgelegd. In het referendum mochten leden alleen 'voor' of 'tegen' de fusie stemmen.

Er is ook kritiek op de manier waarop de vraag is geformuleerd. Het partijbestuur sprak van een “nieuwe partij”, terwijl het volgens de critici feitelijk om een fusie gaat. Veel leden maken zich zorgen dat de sociaaldemocratische waarden van de PvdA op deze manier verloren dreigen te gaan.