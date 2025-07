Zwolle houdt rug recht ondanks Wilders-bezoek: ‘Wij nemen zelf onze besluiten’

De gemeenteraad van Zwolle heeft maandagavond ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum in de nieuwbouwwijk De Tippe. Er komen vierhonderd vluchtelingen te wonen. Burgemeester Peter Snijders is trots op het besluit en maakt zich tegelijk boos over de rol van PVV-leider Geert Wilders.

Voorafgaand aan de stemming riep Wilders via sociale media op om het plan voor het azc "niet te accepteren". Die oproep schoot Snijders duidelijk in het verkeerde keelgat. "Hij gaat daar niet over", zei hij tegenover journalisten. "Wij zijn heel goed in staat om onze eigen besluiten te nemen. Daar zou hij nog een voorbeeld aan kunnen nemen in Den Haag. Hij niet alleen overigens. We staan in Zwolle voor onze besluiten en we voelen ons ook verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan."

Volgens de burgemeester is Wilders met zijn woorden "opruiend". Hij vindt dat de PVV-leider zich beter met andere zaken zou kunnen bezighouden. "Hij is heel eendimensionaal. Asiel is zo ongeveer het enige thema waarover hij wat kan bedenken. Ik heb liever dat hij zich zou bezighouden met bijvoorbeeld stikstof, dan zouden we pas echt meer huizen kunnen bouwen. Niet alleen voor vluchtelingen, maar vooral voor al die kinderen van de inwoners van onze stad ."

Wilders heeft op sociale media gereageerd op de beslissing van de gemeente. In een bericht op X houdt hij enkele partijen verantwoordelijk voor de komst van het azc:

Beslissing op basis van inhoud en argumenten

Na afloop van de vergadering nam Snijders de tijd om langs alle fractievoorzitters te gaan. "Ik heb ze bedankt omdat ze het debat op basis van inhoud en argumenten hebben gevoerd. Dat is hoe politiek hoort te zijn." Of er dreigementen zijn geweest richting raadsleden of wethouders, wilde hij niet zeggen. Wel meldde hij dat sommige insprekers zich bedreigd voelden.

Ondanks felle tegenstand van een deel van de bevolking zette de raad maandag toch door. De partijen stemden in met het azc, ondanks het gevoelige karakter van het onderwerp. De burgemeester sprak van een "moeilijk maar noodzakelijk besluit" en roemde de vastberadenheid van de lokale politiek.

Hart van Nederland / ANP