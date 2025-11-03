GroenLinks-PvdA kiest Klaver als nieuwe fractievoorzitter

Jesse Klaver is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. De partij was sinds woensdagavond stuurloos nadat Frans Timmermans na een teleurstellende verkiezingsuitslag aankondigde per direct op te stappen. Ook de naam van aanstaand GroenLinks-PvdA-Kamerlid Marjolein Moorman werd veelvuldig genoemd, maar zij gaf aan dat zelf niet te willen.

Klaver is zeker geen onbekende binnen de fusiepartij, voor GroenLinks was hij al eerder fractievoorzitter, van 2015 tot oktober 2023. En ook nog twee maanden van de net samengevoegde fractie van GroenLinks-PvdA. Het betekent overigens niet meteen dat Klaver ook de kar trekt bij volgende campagnes, volgens Kamerlid Kati Piri gaat het namelijk om een fractievoorzitter voor de komende periode, en dat betekent niet meteen dat diegene ook lijsttrekker is bij de volgende verkiezingen.

In Vandaag Inside werd de opvolger van Timmermans ook besproken:

7:57 Wie gaat Frans Timmermans opvolgen als partijleider van GroenLinks-PvdA?

Marjolein Moorman

Eerder was dus de verwachting dat Marjolein Moorman voor het fractievoorzitterschap zou willen gaan. Maar zij liet dit weekend weten geen fractievoorzitter te willen worden nu Frans Timmermans opstapt na de tegenvallende verkiezingsuitslag. In haar podcast De Binnenkamer, die ze samen met haar man maakt, vertelt ze dat ze vindt dat Jesse Klaver de leiding moet nemen.

Moorman werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Timmermans. Zij is nu nog wethouder in Amsterdam en houdt zich onder meer bezig met onderwijs. Ze vindt echter dat Jesse Klaver het fractievoorzitterschap op zich moet nemen, zegt ze in haar eigen podcast. Dit zou ze hem ook al hebben laten weten. Kamerleden Esmah Lahlah en Kati Piri hebben ook al eerder gemeld dat zij niet beschikbaar zijn.