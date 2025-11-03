Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
GroenLinks-PvdA kiest Klaver als nieuwe fractievoorzitter

GroenLinks-PvdA kiest Klaver als nieuwe fractievoorzitter

Verkiezingen

Vandaag, 11:14 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Jesse Klaver is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. De partij was sinds woensdagavond stuurloos nadat Frans Timmermans na een teleurstellende verkiezingsuitslag aankondigde per direct op te stappen. Ook de naam van aanstaand GroenLinks-PvdA-Kamerlid Marjolein Moorman werd veelvuldig genoemd, maar zij gaf aan dat zelf niet te willen.

Klaver is zeker geen onbekende binnen de fusiepartij, voor GroenLinks was hij al eerder fractievoorzitter, van 2015 tot oktober 2023. En ook nog twee maanden van de net samengevoegde fractie van GroenLinks-PvdA. Het betekent overigens niet meteen dat Klaver ook de kar trekt bij volgende campagnes, volgens Kamerlid Kati Piri gaat het namelijk om een fractievoorzitter voor de komende periode, en dat betekent niet meteen dat diegene ook lijsttrekker is bij de volgende verkiezingen.

In Vandaag Inside werd de opvolger van Timmermans ook besproken:

Wie gaat Frans Timmermans opvolgen als partijleider van GroenLinks-PvdA?
7:57

Wie gaat Frans Timmermans opvolgen als partijleider van GroenLinks-PvdA?

Marjolein Moorman

Eerder was dus de verwachting dat Marjolein Moorman voor het fractievoorzitterschap zou willen gaan. Maar zij liet dit weekend weten geen fractievoorzitter te willen worden nu Frans Timmermans opstapt na de tegenvallende verkiezingsuitslag. In haar podcast De Binnenkamer, die ze samen met haar man maakt, vertelt ze dat ze vindt dat Jesse Klaver de leiding moet nemen.

Moorman werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Timmermans. Zij is nu nog wethouder in Amsterdam en houdt zich onder meer bezig met onderwijs. Ze vindt echter dat Jesse Klaver het fractievoorzitterschap op zich moet nemen, zegt ze in haar eigen podcast. Dit zou ze hem ook al hebben laten weten. Kamerleden Esmah Lahlah en Kati Piri hebben ook al eerder gemeld dat zij niet beschikbaar zijn.

Lees ook

Marjolein Moorman wil geen fractievoorzitter GL-PvdA worden: 'Laat Jesse het doen'
Marjolein Moorman wil geen fractievoorzitter GL-PvdA worden: 'Laat Jesse het doen'
GroenLinks-PvdA kiest maandag nieuwe partijleider
GroenLinks-PvdA kiest maandag nieuwe partijleider
Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd
Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd
Dit zijn de voorlopige winnaars en verliezers van de Tweede Kamerverkiezingen 2025
Dit zijn de voorlopige winnaars en verliezers van de Tweede Kamerverkiezingen 2025
Timmermans treedt af als partijleider GroenLinks-PvdA
Timmermans treedt af als partijleider GroenLinks-PvdA

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.