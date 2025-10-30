Terug

GroenLinks-PvdA kiest maandag nieuwe partijleider

Verkiezingen

Vandaag, 13:14

GroenLinks-PvdA neemt maandag een besluit over een nieuwe partijleider. "De kandidatuur is vanaf nu open", zei Kamerlid Kati Piri in Den Haag.

"We hebben net een proces afgesproken", aldus Piri. "Dat betekent dat vanaf nu mensen zich kandidaat kunnen stellen." Wie het fractievoorzitterschap op zich wil nemen, is dus nog niet bekend.

Frans Timmermans kondigde woensdagavond zijn vertrek aan.

