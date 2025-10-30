Terug

Verkiezingen blijven ongekend spannend: PVV haalt D66 in

Verkiezingen

Vandaag, 09:54

Link gekopieerd

D66 en de PVV zijn donderdagochtend nog altijd verwikkeld in een nek-aan-nekrace, maar door nieuwe uitslagen is de partij van Wilders voor het eerst de grootste. Door de prognose uit Helmond en gecorrigeerde uitslag in Oude IJsselstreek, heeft de PVV nu een voorsprong van 1382 stemmen.

De grootste stad die nog een aanzienlijk deel van de stemmen moet tellen, is Amsterdam. Daar moet 20 procent nog worden verwerkt, dat zijn ruim 86.500 stemmen. De hoofdstad verwacht vrijdagavond pas de volledige uitslag te delen.

De briefstemmen uit het buitenland kunnen ook nog invloed hebben. De uitslag daarvan wordt pas dinsdag vastgesteld. In totaal hebben 136.272 Nederlanders zich geregistreerd als briefstemmer. Hoeveel van hen ook daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht, moet nog blijken. De gemeente Den Haag verwerkt deze stemmen.

Voorlopige uitslag

De uitslagen uit Epe, Venray en de Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius ontbreken ook nog. Daarnaast wordt er in Almere en Hilversum ook nog druk geteld. Daar ontbreekt nog 4 procent van de stemmen in de voorlopige cijfers.

De partij van Rob Jetten leek aanvankelijk 27 zetels te halen, maar verloor er 1 in de voorlopige prognose nadat bijna alle gemeenten de uitslagen hadden doorgegeven. De PVV van Geert Wilders kwam in eerste instantie op 25 zetels uit, maar krijgt er juist 1 bij.

Door ANP

