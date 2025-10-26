Slechts twee lijsttrekkers krijgen meerderheid steun als mogelijke premier

In de laatste week voor de verkiezingen blijken Nederlanders een duidelijke voorkeur te hebben wie het land na na 29 oktober moet gaan leiden. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel, uitgevoerd op 24 en 25 oktober onder 3.414 respondenten, blijkt dat slechts twee lijsttrekkers door een meerderheid van de Nederlanders worden geaccepteerd als mogelijke premier.

Henri Bontenbal (CDA) staat bovenaan met 71 procent die hem zou accepteren als premier, gevolgd door Rob Jetten (D66) met 60 procent. Daarmee zijn zij de enigen die op dit moment op brede steun kunnen rekenen.

Anderen kregen veel minder steun. Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) scoren nagenoeg gelijk met 42 procent van de panelleden die hen als premier acceptabel zouden vinden, al vindt een meerderheid van 55 procent dat niet. Joost Eerdmans (JA21) zit daar net boven met 44 procent die hem zou accepteren en 49 procent die hem onacceptabel vindt.

Timmermans minst geaccepteerd

In het onderzoek werd gevraagd naar in hoeverre mensen de lijsttrekkers van de zes grootst gepeilde partijen acceptabel vinden. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) krijgt van deze zes de laagste waardering: 41 procent van de Nederlanders ziet hem zitten als premier, 56 procent niet.