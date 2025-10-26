Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
JA21-kandidaat uit debatzaal gezet: 'Dachten dat hij vegan streaker was'

JA21-kandidaat uit debatzaal gezet: 'Dachten dat hij vegan streaker was'

TV-programma's

Vandaag, 08:10

Link gekopieerd

Kandidaat-Kamerlid voor JA21 Kevin Nuijten is zaterdag tijdens het debat van het Zuiden door de beveiliging uit het publiek gehaald, omdat ze dachten dat hij de 'vegan streaker' was die eerder deze week de tv-uitzending van Eva Jinek verstoorde. Nadat hij was meegenomen en aangehouden, werd in het politiebusje duidelijk dat hij iemand anders was, liet hij via een woordvoerder van de partij weten.

Hij vertelde de politie dat hij Statenlid was voor JA21 in Brabant en dat ze zijn naam die op zijn ID stond maar op internet moesten zoeken. Nuijten laat weten dat hij niet is geschrokken, maar "goede gesprekken" had met de agenten terwijl ze moesten wachten. Nuijten was er naar eigen zeggen ongeveer ruim een kwartier zoet mee.

Hij kon daarna weer terugkeren naar de zaal waarin het debat plaatsvond. Nuijten staat op plek 19 van de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen.

Verantwoordelijk hoofdredacteur Renzo Veenstra liet na afloop weten dat hij enorm baalt. "We kregen van de DKDB te horen, die getipt was door een verslaggever van een landelijke omroep, dat de man een '100 procent' identificatie had met de vegan streaker. En dus werd hij eruit gehaald." Nuijten kreeg na afloop een biertje aangeboden en heeft een sjaal van de omroep gekregen.

Door ANP

Lees ook

'Vegan streaker' verstoort uitzending van Eva Jinek
'Vegan streaker' verstoort uitzending van Eva Jinek

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.