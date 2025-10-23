Terug

'Vegan streaker' verstoort uitzending van Eva Jinek

Vandaag, 21:53

Peter Janssen, die beter bekend staat als de 'vegan streaker', heeft donderdagavond de live-uitzending van Eva Jinek verstoord. Tijdens een gesprek over de verkiezingen stond Janssen halfnaakt achter Jinek en zei dat het "altijd weer over mensenthema's ging, het is ook belangrijk dat we het over dieren hebben." Jinek reageerde snel en zei: "We gaan het zeker nog over je outfit hebben."

Daarna werd Janssen door de beveiliging uit beeld gevoerd. Een woordvoerder van AVROTROS laat weten dat er naderhand "een goed gesprek met Janssen is gevoerd. Het gaat er vooral om dat de uitzending verstoord werd, daar zijn we niet blij mee." Volgens de omroep "verliep het gesprek rustig". Daarna kon Janssen de studio verlaten.

Volgens AVROTROS had Janssen een andere naam gebruikt om binnen te komen. De 'vegan streaker' verschijnt regelmatig schaars gekleed op openbare locaties om aandacht te vragen voor dierenrechten en dierenwelzijn. Eerder verstoorde hij een uitzending van Paul de Leeuw door opeens in beeld te verschijnen.

Strafblad

Hij werd in 2010 veroordeeld tot een cel- en taakstraf omdat hij een jaar eerder 2500 nertsen had vrijgelaten uit een fokkerij. Later moest Janssen vijftien maanden de gevangenis in voor brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo.

Door ANP

