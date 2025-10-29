Terug

Dit zijn de voorlopige winnaars en verliezers van de Tweede Kamerverkiezingen 2025

Verkiezingen

Vandaag, 23:19

Link gekopieerd

Nederland ging woensdag naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uit de eerste exitpolls van onderzoeksbureau Ipsos I&O komen een aantal duidelijke winnaars en verliezers naar voren.

D66 komt uit de verf als de voorlopige grote winnaar van de ongekend spannende verkiezingen. De partij gaat er volgens de exitpolls vandoor met 27 zetels, achttien stuks meer dan de partij tijdens de verkiezingen in 2023 binnensleepte.

Bij D66-leden die zich in Leiden hadden verzameld voor de uitslagenavond was de vreugde groot. Het publiek scandeerde luidkeels "het kan wel"; de partijslogan die D66-leider Rob Jetten de afgelopen campagneperiode vaak heeft laten horen. De partij viert tevens het vooruitzicht van het premierschap van partijleider Jetten.

Grote verschillen bij koplopers

D66 wordt op de voet gevolgd door de PVV, die het met een voorlopige uitslag van 25 zetels moet doen. Een aanzienlijk verlies sinds de zege die de partij in 2023 genoot, destijds werd de partij met 37 zetels de grootste. De VVD komt op de derde plaats en leverde met 23 zetels slechts één zetel in op de vorige verkiezingsuitslag.

Bij GroenLinks-PvdA bleef het juichen woensdagavond uit. De partij lijkt het te moeten doen met twintig zetels, en levert daarmee vijf zetels in. Later op de avond maakte voorman Frans Timmermans bekend dat hij aftreedt als partijleider van GroenLinks-PvdA.

Voorlopige uitslagen van de verkiezingen:

  • D66: 27 zetels (grootste winnaar)

  • PVV: 25 zetels (nek-aan-nek met D66)

  • VVD: 23 zetels (licht verlies)

  • GL-PvdA: 20 zetels

  • CDA: 19 zetels

  • JA21: 9 zetels

  • FVD: 6 zetels

  • BBB: 4 zetels

  • PvdD: 3 zetels

  • SP: 3 zetels

  • DENK: 3 zetels

  • SGP: 3 zetels

  • CU: 2 zetels

  • Volt: 1 zetel

  • 50PLUS: 2 zetels (terug in de Tweede Kamer)

  • NSC: 0 zetels (grote verliezer en verdwijnt uit de Tweede Kamer)

Aanhangers van het CDA en JA21 waren wel feestelijk gestemd na de bekendmaking van de eerste exitpolls. Zij gaan er vandoor met negentien en negen zetels, respectievelijk. Het CDA gaat er daarmee met veertien zetels op vooruit. JA21 bemachtigde in 2023 één zetel en krijgt er deze verkiezingen acht bij.

De grootste verliezer deze verkiezingen is NSC. Die partij haalde in 2023, het jaar van oprichting, nog 20 zetels bij de verkiezingen. Die tijd lijkt voorbij: in de exitpolls komt de partij uit op nul zetels. De partij verdwijnt daarmee uit de Tweede Kamer.

