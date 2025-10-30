Terug

Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd

Verkiezingen

Vandaag, 10:57

Tijdens de jaarlijkse terugblik op de verkiezingscampagne, georganiseerd door Stichting Machiavelli, benadrukten meerdere campagneleiders het belang van Het Debat van Nederland van SBS6. Dat debat wordt door hen gezien als een cruciaal moment in de aanloop naar de verkiezingsdag.

Volgens CDA-campagneleider Bart van den Brink was het de eerste echte confrontatie met PVV-leider Geert Wilders. Eerder had Wilders debatten bij Radio 1 en RTL overgeslagen vanwege veiligheidszorgen.

Tijdens het SBS-debat kreeg Wilders het zwaar te verduren. Meerdere partijleiders namen hem onder vuur, vooral over het migratiebeleid van de coalitie waar de PVV de grootste partij in was. VVD’er Silvio Erkens merkte op dat bij Wilders “het wedstrijdritme er nog niet in zat”, omdat hij minder vaak in de media verscheen en minder debatten voerde dan zijn concurrenten.

D66-leider Rob Jetten was niet uitgenodigd voor het debat, omdat zijn partij op dat moment laag stond in de peilingen. Campagneleider Robert van Asten noemde dat jammer maar "fair”. Achteraf bleek dat D66 uiteindelijk flink won bij de verkiezingen.

Bij de vorige verkiezingscampagne in 2023 had het verkiezingsdebat van SBS ook een bepalende rol. Toen kreeg Timmermans het verwijt van een PVV-stemmer dat hij te weinig tempo wilde maken met het halveren van het eigen risico, waarna ook Wilders hem hard aanviel.

Door ANP

