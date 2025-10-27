Terug

GL-PvdA doet aangifte om AI-afbeeldingen van Timmermans

Crime

Vandaag, 07:16

GroenLinks-PvdA gaat aangifte doen vanwege mogelijk lasterlijke afbeeldingen die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt van voorman Frans Timmermans. Dat meldt de partij na berichtgeving van de Volkskrant. Volgens de krant zijn de makers van de afbeeldingen de PVV-Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns.

De AI-afbeeldingen stonden op de Facebookpagina 'Wij doen geen aangifte tegen Geert Wilders'. De Groene Amsterdammer schreef eerder, net als de Volkskrant maandag, al dat de twee PVV'ers de beheerders van die groep zouden zijn. De pagina is inmiddels offline gehaald.

"Politici worden steeds vaker bedreigd, dat zien we ook tijdens deze campagne. Dat is een bedreiging voor de democratie. Pagina's als deze dragen daaraan bij. Daarom doen we aangifte van laster tegen de beheerders van deze pagina", aldus GroenLinks-PvdA. De partij doet ook aangifte van doodsbedreigingen in de opmerkingen onder de plaatjes.

Onderzoek naar de Facebookpagina

Het Team Bedreigde Politici van de politie zei tegen de Volkskrant dat onderzoek wordt gedaan naar de Facebookpagina. De mogelijk lasterlijke afbeelding is volgens de krant een plaatje waarop Timmermans in handboeien door agenten wordt afgevoerd. Het zou amper van echt te onderscheiden zijn.

Tijdens de verkiezingscampagne gaat het regelmatig over de veiligheid van politici en over bedreigingen. Onder meer PVV-leider Geert Wilders en Timmermans hebben daar al openlijk mee te maken gehad. Wilders legde zijn campagne stil na terroristische dreiging uit België. Timmermans werd tijdens een interview belaagd en uitgescholden. Ook veel andere lijsttrekkers worden beveiligd als ze in het openbaar optreden.

Tweede Kamerleden kunnen niet worden vervolgd voor wat ze zeggen tijdens debatten in het parlement, maar wel gewoon zoals ieder ander voor dingen die daarbuiten plaatsvinden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

