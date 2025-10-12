Terug

GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans uitgescholden in Amsterdams café

Verkiezingen

Vandaag, 19:35 - Update: 1 uur geleden

In een café in Amsterdam is zondagmiddag lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA tijdens een interview lastiggevallen. Hij werd door enkele mannen uitgescholden voor onder meer "vieze kankerhond" en "linkse hoerenkind".

Hij werd geïnterviewd door RTL Nieuws in aanloop naar het verkiezingsdebat later op de avond. Een van de mannen kwam schreeuwend het etablissement binnenlopen en riep wijzend op Timmermans "linkse hoerenkind dat je bent".

In Amsterdam liep zondag ook een anti-immigratie demonstratie uit de hand:

Demonstranten tegen immigratie trekken toch centrum Amsterdam in
0:37

Demonstranten tegen immigratie trekken toch centrum Amsterdam in

Hitlergroet

Volgens de verslaggeefster grepen medewerkers van de kroeg "adequaat" in, waarna de man vertrok, onderwijl "Timmermans hoerenkind" roepend. Hij maakte ook een Hitlergroet bij het weglopen. De mannen probeerden onherkenbaar te blijven voor de camera.

"De voorbereiding op het debat was enerverender dan ik verwachtte", verklaarde Timmermans later op X. "Dank voor alle lieve berichten. De sociale meerderheid van aardige mensen is groter en sterker en wij laten ons niet intimideren."

In Amsterdam was zondag een demonstratie tegen immigratie. Tijdens een mars door een deel van het centrum riepen ze "hey Fransie Timmermans, vieze vuile kankerjood, hey Fransie Timmermans, val maar lekker dood", is te zien op filmpjes op sociale media.

"Geen enkele politicus hoort belaagd te worden. Zo gaan we niet met elkaar om in Nederland. Gedraag je gewoon, ook wanneer je het met iemand oneens bent", reageerde Rob Jetten (D66) op de intimidatie tegen Timmermans.

ANP

