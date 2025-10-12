Tientallen aanhoudingen na anti-immigratie demonstratie, vuurwerk gegooid in centrum Amsterdam

Actievoerders die bij de anti-immigratiedemonstratie 'Nederland in Opstand' in Amsterdam waren, trekken door het centrum van de hoofdstad. Een ANP-verslaggever ziet een groep op de Spiegelgracht lopen, mensen steken vuurwerk en rode fakkels af. Ook roepen ze herhaaldelijk: "Waar is Antifa dan?" Tientallen van hen zijn aangehouden.

Het georganiseerde gedeelte van het protest was na een afsluitend woord van organisator Martijn Koops op het Museumplein voorbij. Daarna vertrokken veel deelnemers. Toch werden later in het centrum van Amsterdam enkele tientallen demonstranten aangehouden.

Na de demonstratie trokken sommige actievoerders namelijk door het centrum van de stad. Daarbij scandeerden ze leuzen, staken ze zwaar vuurwerk af en trokken dingen omver. Nadat een groep op de Prinsengracht was omsingeld door politie en ME, werden de aanhoudingen gedaan. Naar schatting gaat het om zo'n dertig mensen. Sommigen van hen zijn in arrestantenbusjes gezet.

Demonstranten die na afloop toch het centrum van Amsterdam in trekken staan tegenover de politie:

0:37 Demonstranten tegen immigratie trekken toch centrum Amsterdam in

Eerder op de dag werden ook al mensen aangehouden rondom de demonstratie. Dat gebeurde op het Stationsplein bij Amsterdam Centraal. Onduidelijk is nog waarom die aanhoudingen werden gedaan.

'Wij zijn Nederland'

Eerder op de dag liepen de demonstranten een mars langs het Vondelpark. Vooraan liepen mensen die een spandoek vasthielden van Defend Netherlands. Uit de mars met honderden mensen klonken de leuzen 'azc, weg ermee', 'waar is Antifa dan' en 'wij zijn Nederland'. Bij het begin van het programma op het Museumplein waren zo'n driehonderd mensen aanwezig, daarna nam het aantal gestaag toe. Verslaggevers schatten dat de stoet uit zo'n duizend mensen bestond.

De demonstratie tegen immigratie - beeld: HFV / Mizzle Media

Dat een deel van hen zich na afloop gegroepeerd door het centrum bewogen, was niet de bedoeling. Mede daarom greep de politie in.

Het Museumplein en een groot deel van het centrum waren uit voorzorg aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Een rechts-extremistische demonstratie tegen massa-immigratie in Den Haag op 20 september liep uit op gewelddadigheden en vernielingen.

Gebalde vuisten en bekogelen

De tocht zelf trok veel bekijks, de reacties verschilden. Op de Overtoom riep een man vanaf zijn balkon 'boe', een balkon verder juichte iemand juist. Verderop gingen uit een raam meerdere duimen omlaag, dat leidde vanuit de stoet tot gejoel en het laten zien van gebalde vuisten.

Twee mensen die vanaf een balkon hun duim omlaag staken, werden bekogeld met een vol flesje water en eieren. Ook werden meerdere eieren tegen een raam gegooid waaruit een Palestijnse vlag hing. Organisator van de demonstratie Martijn Koops roept de demonstranten regelmatig op zich niet te laten provoceren en door te lopen.

Tegendemonstratie

Ook de demonstratie tegen racisme en fascisme, iets verderop in Amsterdam, is inmiddels afgelopen. Enkele honderden mensen waren zondagmiddag samengekomen op het Jonas Daniël Meijerplein in de hoofdstad. Organisatoren riepen op om "niet alleen terug te lopen met herkenbare uitingen, uit veiligheidsoverwegingen".

Het protest was een tegengeluid naar het anti-immigratieprotest op het Museumplein in Amsterdam. Een spreekster noemde die demonstratie een haatfestijn.

0:40 Demonstratie tegen extreem-rechts

ANP