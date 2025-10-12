Anti-immigratieprotest in Amsterdam: veiligheidsrisicogebied uitgebreid

Het veiligheidsrisicogebied in Amsterdam is zondag uitgebreid tot een groot deel van het centrum. Dit in verband met een grote anti-immigratiedemonstratie op het Museumplein. Het plein en de directe omgeving waren al eerder aangewezen als risicogebied, nu is dat gebied uitgebreid naar het Centraal Station, het Wallengebied, de Nieuwmarkt, de omgeving van de Dam en het Rembrandtplein.

Op deze plekken mag de politie zondag preventief fouilleren en er geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Eigenlijk zou de anti-immigratiedemonstratie op de Dam worden gehouden, maar de Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie besloot woensdag uit veiligheidsoverwegingen die te verplaatsen naar het Museumplein.

Verslaggeefster van Hart van Nederland Joya de Boer was aanwezig bij een eerdere asieldemonstratie. In Nieuws van de Dag vertelde ze wat ze daar zag:

16:06 Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Voetbal en tegendemonstraties

Een andere reden voor het verplaatsen van de demonstratie is de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Finland in de Johan Cruijff ArenA, waardoor er veel voetbalsupporters op de been zijn. Bovendien zijn er meerdere tegendemonstraties. Een rechts-extremistische demonstratie tegen massa-immigratie in Den Haag op 20 september liep uit op gewelddadigheden en vernielingen.

De organisatie van 'Nederland in Opstand' heeft te horen gekregen dat demonstranten niet mogen afwijken van de route van de mars die ze willen lopen. Die mag alleen gaan van het Museumplein via de Overtoom en de Amstelveenseweg weer terug naar het Museumplein.

Het Van Gogh Museum aan het Museumplein houdt zondag uit voorzorg de deuren gesloten. Het Rijksmuseum gaat wel open en ook het Stedelijk Museum liet weten de deuren gewoon te openen. Het veiligheidsrisicogebied geldt tot zondag 19.00 uur.