Anti-immigratieprotest verplaatst van Dam naar Museumplein

Anti-immigratieprotest verplaatst van Dam naar Museumplein

Demonstratie

Vandaag, 14:42

De anti-immigratiedemonstratie die zondag op de Dam in Amsterdam zou plaatsvinden, wordt verplaatst naar het Museumplein. Dat heeft de Amsterdamse driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van politie, woensdag besloten.

Volgens de driehoek is de verplaatsing nodig uit veiligheidsoverwegingen. Het Museumplein en het gebied eromheen zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie in dit gebied iedereen mag fouilleren. Zo kan worden gecontroleerd of bezoekers geen verboden of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben.

Verslaggeefster van Hart van Nederland Joya de Boer was aanwezig bij een eerdere asieldemonstratie. In Nieuws van de Dag vertelde ze wat ze daar zag:

Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld
16:06

Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Het protest zou eigenlijk plaatsvinden op 19 oktober, op dezelfde dag als de marathon van Amsterdam. In overleg met de gemeente werd het protest verplaatst naar aanstaande zondag. Dan is er dus geen hardloopevenement, maar de stad staat alsnog in het teken van sport. In de Johan Cruijff ArenA speelt het Nederlands elftal namelijk een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland.

ANP/Hart van Nederland

