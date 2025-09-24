Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Anti-immigratieprotest aangekondigd in Amsterdam op wedstrijddag Nederlands elftal

Anti-immigratieprotest aangekondigd in Amsterdam op wedstrijddag Nederlands elftal

Demonstratie

Vandaag, 21:19

Link gekopieerd

Op TikTok wordt een protest "tegen massa-immigratie, voor een veilig Nederland en tegen het woningtekort" aangekondigd op de Dam in Amsterdam op 12 oktober. De post van Nationaal Protest heeft in korte tijd al een kleine 1000 likes.

In de video bij de aankondiging is een klein meisje te zien dat een papiertje vasthoudt met de tekst "Wij eisen niet de Nacht, maar ons Land terug!". Ook staat in de aankondiging 'NEE tegen AZC' en 'Genoeg = genoeg'. Die leuzen werden zaterdag ook geroepen bij het protest voor een strenger asielbeleid op het Malieveld dat uitliep op rellen. Betogers blokkeerden de naastgelegen A12 in Den Haag en keerden zich tegen de politie.

Verslaggeefster van Hart van Nederland Joya de Boer was aanwezig bij de demonstratie. In Nieuws van de Dag vertelde ze eerder wat ze daar zag:

Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld
16:06

Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

In de aankondiging staat dat er tot 14.30 uur sprekers zijn en daarna een mars volgt, die tot 16.00 uur duurt. Een woordvoerder van de gemeente wil desgevraagd niet zeggen of de demonstratie is aangemeld. Hij vindt de vraag woensdagavond niet urgent genoeg om te beantwoorden en zegt er donderdag op terug te komen.

Niet tijdens marathon, wel op voetbaldag

Een woordvoerder heeft eerder wel tegen AT5 en NH Nieuws gezegd dat de gemeente een "kennisgeving" heeft ontvangen van het protest en dat er wordt overlegd met de organisator. Nationaal Protest vermeldt dat de demonstratie in eerste instantie op 19 oktober zou plaatsvinden, maar dat deze is verplaatst omdat op die dag ook de marathon van Amsterdam is.

Op 12 oktober speelt ook het Nederlands elftal tegen Finland in de hoofdstad. De Johan Cruijff ArenA gaat die dag om 16.00 uur open en de wedstrijd begint om 18.00 uur.

ANP/Hart van Nederland

Lees ook

Burgemeester Den Haag: geen signalen vooraf voor extreem geweld bij protest
Burgemeester Den Haag: geen signalen vooraf voor extreem geweld bij protest
Prinsenvlag niet langer te koop bij Bol.com, waarom is deze vlag zo omstreden?
Prinsenvlag niet langer te koop bij Bol.com, waarom is deze vlag zo omstreden?
Hoogste straf voor 'geweldsexplosie' Den Haag 6 weken cel
Hoogste straf voor 'geweldsexplosie' Den Haag 6 weken cel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.