Meerdere aanhoudingen in Amsterdam voor start anti-immigratieprotest

Voor de start van het naar verwachting grote anti-immigratieprotest in Amsterdam is een eerste persoon aangehouden. Dat meldt een ANP-verslaggever. De arrestatie vond plaats op het Stationsplein bij Amsterdam Centraal, waar de politie de man wilde fouilleren. Toen hij wegrende, werd hij achtervolgd door agenten, een politiebusje en politie te paard.

Kort daarna werd ook een tweede man opgepakt. Agenten ter plaatse willen niet zeggen wat de reden van de aanhoudingen is. Volgens bronnen verzamelen demonstranten zich aan de overkant van het Stationsplein, bij de Schreierstoren. Die oude toren uit 1487 zou in de VOC-tijd de plek zijn geweest waar vrouwen afscheid namen van zeelieden die vertrokken op verre reizen. De politie vraagt demonstranten om daar niet te blijven hangen, maar door te lopen richting het Museumplein.

Veiligheidsrisicogebied

De politie is op meerdere plekken in Amsterdam aanwezig voorafgaand aan het protest en bij zeker één aangekondigde tegendemonstratie. Rond Amsterdam Centraal staan veel agenten, paarden, honden en een waterwerper klaar. De eerste mensen worden gefouilleerd en hun tassen worden doorzocht. Ook op en rond het Museumplein zijn politiebusjes en -paarden te zien. Op het podium hangt een Nederlandse vlag, een demonstrant heeft een VOC-vlag bij zich.

De gemeente breidde zondagochtend het veiligheidsrisicogebied uit naar het hele centrum. Eerst gold die alleen op en rond het Museumplein, waar de demonstratie met podiumsprekers om 13.00 uur begint, gevolgd door een mars. Om 12.30 uur start de actie 'Laat je horen tegen extreem-rechts en fascistisch geweld!' bij de Stopera.

ANP