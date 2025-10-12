Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meerdere aanhoudingen in Amsterdam voor start anti-immigratieprotest

Meerdere aanhoudingen in Amsterdam voor start anti-immigratieprotest

Demonstratie

Vandaag, 13:13

Link gekopieerd

Voor de start van het naar verwachting grote anti-immigratieprotest in Amsterdam is een eerste persoon aangehouden. Dat meldt een ANP-verslaggever. De arrestatie vond plaats op het Stationsplein bij Amsterdam Centraal, waar de politie de man wilde fouilleren. Toen hij wegrende, werd hij achtervolgd door agenten, een politiebusje en politie te paard.

Kort daarna werd ook een tweede man opgepakt. Agenten ter plaatse willen niet zeggen wat de reden van de aanhoudingen is. Volgens bronnen verzamelen demonstranten zich aan de overkant van het Stationsplein, bij de Schreierstoren. Die oude toren uit 1487 zou in de VOC-tijd de plek zijn geweest waar vrouwen afscheid namen van zeelieden die vertrokken op verre reizen. De politie vraagt demonstranten om daar niet te blijven hangen, maar door te lopen richting het Museumplein.

Veiligheidsrisicogebied

De politie is op meerdere plekken in Amsterdam aanwezig voorafgaand aan het protest en bij zeker één aangekondigde tegendemonstratie. Rond Amsterdam Centraal staan veel agenten, paarden, honden en een waterwerper klaar. De eerste mensen worden gefouilleerd en hun tassen worden doorzocht. Ook op en rond het Museumplein zijn politiebusjes en -paarden te zien. Op het podium hangt een Nederlandse vlag, een demonstrant heeft een VOC-vlag bij zich.

De gemeente breidde zondagochtend het veiligheidsrisicogebied uit naar het hele centrum. Eerst gold die alleen op en rond het Museumplein, waar de demonstratie met podiumsprekers om 13.00 uur begint, gevolgd door een mars. Om 12.30 uur start de actie 'Laat je horen tegen extreem-rechts en fascistisch geweld!' bij de Stopera.

ANP

Door ANP

Lees ook

Anti-immigratieprotest in Amsterdam: veiligheidsrisicogebied uitgebreid
Anti-immigratieprotest in Amsterdam: veiligheidsrisicogebied uitgebreid
'Demonstraties lopen te vaak uit de hand: VVD wil grenzen aan protesten'
'Demonstraties lopen te vaak uit de hand: VVD wil grenzen aan protesten'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.