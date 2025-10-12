Enkele honderden bij demonstratie van Samen Tegen Fascisme

Bij de demonstratie in Amsterdam georganiseerd door samenwerkingsverband Samen Tegen Fascisme verzamelden zich ongeveer vierhonderd mensen. Onder het motto 'Laat je horen tegen extreem-rechts en fascistisch geweld!' kwamen de mensen in Amsterdam samen als reactie op het naar verwachting grote anti-immigratieprotest op het Museumplein.

De organisatie wilde een geluid laten horen "tegen racisme, tegen fascisme en tegen extreemrechts", vertelde een woordvoerder ter plaatse. "En voor een stad, een Nederland en een wereld waarin iedereen welkom is, waarin iedereen veilig zou moeten zijn en waarin plek is voor iedereen." Het geluid vanaf de Stopera is "voor solidariteit en medemenselijkheid".

Sprekers namen vanaf12.45 uur het woord op het Jonas Daniël Meijerplein. Het initiatief was van 'tientallen actiegroepen' waaronder Mokum Tegen Fascisme, ActivistenPartij UvA en politieke partijen.

'Haatfestijn'

Op een meegebracht bord had een van de demonstranten geschreven: 'Vraag aan rechts; gaat woede jullie pijn verzachten?' Op een ander bord stond 'Bescherm mensen, niet grenzen'. Er waren vlaggen van de politieke partij BIJ1 en op het podium hing een spandoek 'Nooit meer fascisme'.

Een spreekster noemde de andere demonstratie, op het Museumplein, een haatfestijn. Toen het over dat protest ging, klonk er boegeroep uit het publiek. Applaus klonk er juist toen iemand noemde dat de opkomst van de vooraf groot ingeschatte demonstratie mee leek te vallen. "Maar het gaat wel fout, omdat wij hier in Amsterdam moeten protesteren omdat er nazi's op straat lopen." Op het Museumplein waren zo'n driehonderd mensen die na een podiumprogramma begonnen aan een mars langs het Vondelpark.

Een woordvoerder van de organisatie van de antifascisme demonstratie zei na afloop tevreden te zijn over het verloop van de tegendemonstratie.

