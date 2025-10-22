Man (25) aangehouden voor online bedreigen politici met bijl

De speciale Team Bedreigde Politie eenheid in Den Haag heeft een 25-jarige man uit Alpen aan den Rijn aangehouden. In een filmpje zegt hij dat hij met een bijl naar de Tweede Kamer wil komen en dat er 'koppen gaan rollen'. Het Openbaar Ministerie ziet het als een serieuze strafbare bedreiging.

Hij deed de bewuste uitspraak in een TikTok-livestream. Op de vraag met wie hij zou beginnen antwoordde de man 'met Geertje misschien', wat zou doelen op Geert Wilders. Het filmpje circuleerde afgelopen dagen rond op sociale media.

De bedreiging tegen de politici wordt serieus opgepakt. De man is snel geïdentificeerd en is woensdag verhoord. Hij mag de rest van het proces voorlopig in vrijheid afwachten.