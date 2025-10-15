Terug

'Activist die Kaag bedreigde met fakkel, weigert cel in te gaan'

Crime

Vandaag, 07:45 - Update: 2 uur geleden

Activist Max van den Berg, bekend als de man die in 2022 met een brandende fakkel voor het huis van toenmalig D66-leider Sigrid Kaag stond, weigert de cel in te gaan. Dat meldt het AD. Van den Berg had zich moeten melden bij de gevangenis wegens het overtreden van een strafrechtelijke maatregel, maar zegt tegen de krant dat hij "onderweg naar Palestina" is.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt dat hij zich niet heeft gemeld. "De betrokkene was opgeroepen zich te melden. Dat is niet gebeurd,” aldus een woordvoerder. Volgens Van den Berg is hij veilig in het buitenland. "Ik word niet in het buitenland gezocht. Ik ben op een mooie plek,” zegt hij.

'Appeltje schillen'

De strafrechtelijke maatregel hing samen met een contactverbod voor advocaat Sidney Smeets, die aangifte tegen hem deed wegens bedreiging. Van den Berg noemt de situatie oneerlijk: "Ik heb alleen gezegd dat ik een appeltje met hem wil schillen, dat is beeldspraak.”

De activist kwam in 2022 in het nieuws toen hij met een brandende fakkel voor de woning van Sigrid Kaag stond en leuzen riep. Dat protest werd gefilmd voor sociale media.

