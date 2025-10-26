Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Yeşilgöz: 'Kon na debat niet naar huis door verdachte situatie'

Yeşilgöz: 'Kon na debat niet naar huis door verdachte situatie'

Beleid

Vandaag, 13:39

Link gekopieerd

Dilan Yeşilgöz (VVD) kon afgelopen zaterdagavond niet naar huis door een verdachte situatie bij haar huis in de buurt. Daardoor moest ze na haar deelname aan het Debat van het Zuiden naar een veilige locatie gebracht worden. Dat vertelt ze zondag in een uitzending van het programma Buitenhof.

Er zouden een aantal mensen zich verdacht hebben bewogen rond haar huis in Amsterdam. Zij zijn door de politie staande gehouden. De hele wijk is daarna gecontroleerd. Ze vermoedt dat de dreiging komt uit het criminele circuit. Yeşilgöz wordt sinds zij minister van Justitie was bedreigd door de georganiseerde misdaad, waardoor ze continu beveiligd wordt.

Lees ook: Politici die bedreigd worden? Probleem harder aanpakken, zegt Nederland

Politici die bedreigd worden? Probleem harder aanpakken, zegt Nederland
Politici die bedreigd worden? Probleem harder aanpakken, zegt Nederland

Uiteindelijk kon ze later wel naar huis, maar pas in de nacht van zaterdag op zondag. Wel is ze boos dat het is gebeurd. "Dat gevoel moest er weer even af om tot rust te komen."

Door ANP

Lees ook

Nederland diep verdeeld over uitsluiten PVV, vooral VVD-achterban
Nederland diep verdeeld over uitsluiten PVV, vooral VVD-achterban
VVD schiet omhoog in peilingen, CDA zakt weg: 'Yeşilgöz duidelijk in SBS-debat'
VVD schiet omhoog in peilingen, CDA zakt weg: 'Yeşilgöz duidelijk in SBS-debat'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.