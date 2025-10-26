Yeşilgöz: 'Kon na debat niet naar huis door verdachte situatie'

Dilan Yeşilgöz (VVD) kon afgelopen zaterdagavond niet naar huis door een verdachte situatie bij haar huis in de buurt. Daardoor moest ze na haar deelname aan het Debat van het Zuiden naar een veilige locatie gebracht worden. Dat vertelt ze zondag in een uitzending van het programma Buitenhof.

Er zouden een aantal mensen zich verdacht hebben bewogen rond haar huis in Amsterdam. Zij zijn door de politie staande gehouden. De hele wijk is daarna gecontroleerd. Ze vermoedt dat de dreiging komt uit het criminele circuit. Ye ş ilgöz wordt sinds zij minister van Justitie was bedreigd door de georganiseerde misdaad, waardoor ze continu beveiligd wordt.

Lees ook: Politici die bedreigd worden? Probleem harder aanpakken, zegt Nederland Politici die bedreigd worden? Probleem harder aanpakken, zegt Nederland

Uiteindelijk kon ze later wel naar huis, maar pas in de nacht van zaterdag op zondag. Wel is ze boos dat het is gebeurd. "Dat gevoel moest er weer even af om tot rust te komen."