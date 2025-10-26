Yeşilgöz: 'Kon na debat niet naar huis door verdachte situatie'

Beleid
Vandaag, 13:39
Dilan Yeşilgöz (VVD) kon afgelopen zaterdagavond niet naar huis door een verdachte situatie bij haar huis in de buurt. Daardoor moest ze na haar deelname aan het Debat van het Zuiden naar een veilige locatie gebracht worden. Dat vertelt ze zondag in een uitzending van het programma Buitenhof.
Er zouden een aantal mensen zich verdacht hebben bewogen rond haar huis in Amsterdam. Zij zijn door de politie staande gehouden. De hele wijk is daarna gecontroleerd. Ze vermoedt dat de dreiging komt uit het criminele circuit. Yeşilgöz wordt sinds zij minister van Justitie was bedreigd door de georganiseerde misdaad, waardoor ze continu beveiligd wordt.
Uiteindelijk kon ze later wel naar huis, maar pas in de nacht van zaterdag op zondag. Wel is ze boos dat het is gebeurd. "Dat gevoel moest er weer even af om tot rust te komen."
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.