Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Marjolein Moorman wil geen fractievoorzitter GL-PvdA worden: 'Laat Jesse het doen'

Marjolein Moorman wil geen fractievoorzitter GL-PvdA worden: 'Laat Jesse het doen'

Verkiezingen

Vandaag, 18:00

Link gekopieerd

Marjolein Moorman (GroenLinks-PvdA) heeft laten weten geen fractievoorzitter te willen worden nu Frans Timmermans opstapt na de tegenvallende verkiezingsuitslag. In haar podcast De Binnenkamer, die ze samen met haar man maakt, vertelt ze dat ze vindt dat Jesse Klaver de leiding moet nemen.

Moorman werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Timmermans. Zij is nu nog wethouder in Amsterdam en houdt zich onder meer bezig met onderwijs. Ze vindt echter dat Jesse Klaver het fractievoorzitterschap op zich moet nemen, zegt ze in haar eigen podcast. Dit zou ze hem ook al hebben laten weten.

Bij Vandaag Inside werd deze week al gespeculeerd wie Frans Timmermans gaat opvolgen:

Wie gaat Frans Timmermans opvolgen als partijleider van GroenLinks-PvdA?
7:57

Wie gaat Frans Timmermans opvolgen als partijleider van GroenLinks-PvdA?

Maandagochtend vergadert de fractie over wie Timmermans gaat vervangen. Het is niet bekend wie zich kandidaat heeft gesteld. Wel hebben Kamerleden Esmah Lahlah en Kati Piri al gemeld dat zij niet beschikbaar zijn.

Moorman stond op de zesde plaats van de kandidatenlijst van haar partij en wordt op 12 november als nieuw Kamerlid geïnstalleerd.

Door ANP

Lees ook

GroenLinks-PvdA kiest maandag nieuwe partijleider
GroenLinks-PvdA kiest maandag nieuwe partijleider
Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd
Campagneleiders zien SBS-debat als keerpunt in verkiezingsstrijd
Dit was de verkiezingsdag van Hart van Nederland: Jetten (D66) grote winnaar, Timmermans (GL-PvdA) vertrekt
Dit was de verkiezingsdag van Hart van Nederland: Jetten (D66) grote winnaar, Timmermans (GL-PvdA) vertrekt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.