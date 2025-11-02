Marjolein Moorman wil geen fractievoorzitter GL-PvdA worden: 'Laat Jesse het doen'

Marjolein Moorman (GroenLinks-PvdA) heeft laten weten geen fractievoorzitter te willen worden nu Frans Timmermans opstapt na de tegenvallende verkiezingsuitslag. In haar podcast De Binnenkamer, die ze samen met haar man maakt, vertelt ze dat ze vindt dat Jesse Klaver de leiding moet nemen.

Moorman werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Timmermans. Zij is nu nog wethouder in Amsterdam en houdt zich onder meer bezig met onderwijs. Ze vindt echter dat Jesse Klaver het fractievoorzitterschap op zich moet nemen, zegt ze in haar eigen podcast. Dit zou ze hem ook al hebben laten weten.

Bij Vandaag Inside werd deze week al gespeculeerd wie Frans Timmermans gaat opvolgen:

7:57 Wie gaat Frans Timmermans opvolgen als partijleider van GroenLinks-PvdA?

Maandagochtend vergadert de fractie over wie Timmermans gaat vervangen. Het is niet bekend wie zich kandidaat heeft gesteld. Wel hebben Kamerleden Esmah Lahlah en Kati Piri al gemeld dat zij niet beschikbaar zijn.

Moorman stond op de zesde plaats van de kandidatenlijst van haar partij en wordt op 12 november als nieuw Kamerlid geïnstalleerd.