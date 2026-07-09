Tientallen demonstreren tegen vrijspraak in verkrachtingszaak Nieuwegein

Tientallen mensen hebben donderdagmiddag bij de rechtbank in Utrecht gedemonstreerd tegen de vrijspraak van twee mannen van 45 en 48 jaar in een verkrachtingszaak. De actie werd georganiseerd door de Dolle Mina's.

De rechtbank sprak de twee eerder vrij van de verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Volgens de rechters kon niet worden vastgesteld dat het slachtoffer zich tijdens het incident in een "bijzonder kwetsbare positie" bevond.

Demonstranten met borden

Demonstranten droegen borden met teksten als 'Blijf van mijn lijf', 'Stop victim blaming' en 'Geen ja = nee'. Tijdens het protest werd onder meer aandacht gevraagd voor de zogeheten fawn-reactie: een overlevingsreactie waarbij iemand uit zelfbescherming meebeweegt of over eigen grenzen heen gaat. Volgens de organisatie wordt dat gedrag ten onrechte gezien als instemming.

De zaak draait om een incident in oktober vorig jaar. Het meisje ontmoette de twee mannen in een café in IJsselstein en kreeg een lift aangeboden. Op een parkeerplaats bij een McDonald's vonden seksuele handelingen plaats. Kort nadat ze thuiskwam, vertelde ze een vriendin dat ze was verkracht.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist tegen de twee verdachten en heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak.