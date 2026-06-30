Rechter spreekt oud-politieman vrij in verkrachtingszaak meisje (17) Nieuwegein

De rechter heeft dinsdag twee mannen vrijgesproken die verdacht werden van het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van hen, Walco B. (45), werkte destijds als politieman en raakte zijn baan kwijt. Het Openbaar Ministerie had eerder vier jaar cel geëist tegen de mannen.

Het incident gebeurde in de nacht van 18 op 19 oktober vorig jaar. B. was tijdens de bewuste nacht op stap met medeverdachte Wouter van A. (48). In een café in IJsselstein kwamen zij het slachtoffer tegen en boden haar aan naar huis in Nieuwegein te brengen.

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Beschuldigingen niet bewezen

Ze stopten op een parkeerplaats bij een fastfoodrestaurant, waar het slachtoffer tachtig minuten zou zijn misbruikt, volgens het OM. Het meisje zou dronken zijn geweest en ten opzichte van de mannen in een zeer kwetsbare situatie hebben gezeten waarin ze geen seks wilde, maar geen kant op kon. De politie arresteerde beide verdachten enkele dagen later. De mannen zaten 89 dagen in voorarrest en mochten hun berechting vervolgens in vrijheid afwachten.

Volgens de rechtbank was op het moment van de seksuele handelingen geen sprake van een bijzonder kwetsbare positie. De beschuldigingen kunnen daarom niet bewezen worden volgens de rechter.