OM eist 4 jaar cel voor oud-politieman voor verkrachting tiener (17)

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag vier jaar cel geëist tegen twee mannen voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van hen, Walco B. (45), werkte destijds als politieman bij het korps Midden-Nederland. Hij is inmiddels ontslagen.

Het incident gebeurde in de nacht van 18 op 19 oktober vorig jaar. B. was tijdens de bewuste nacht op stap met medeverdachte Wouter van A. (48). In een café in IJsselstein kwamen zij het slachtoffer tegen en boden haar aan naar huis in Nieuwegein te brengen.

'Stomdronken'

Ze stopten op een parkeerplaats bij een fastfoodrestaurant, waar zij het meisje vervolgens tachtig minuten lang zouden hebben misbruikt. Het slachtoffer had te veel gedronken, aldus het OM. Verdachte B. verklaarde ten overstaan van de rechtbank dat hij die nacht "stomdronken" was.

De politie arresteerde beide verdachten enkele dagen later. De mannen zaten 89 dagen in voorarrest en mochten hun berechting vervolgens in vrijheid afwachten.

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