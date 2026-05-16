Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tientallen mensen lopen mee met Heksennacht in Den Haag

Demonstratie

Gisteren, 20:55

Link gekopieerd

Tientallen demonstranten trokken zaterdagavond door Den Haag tijdens de eerste Heksennacht van de Dolle Mina's. Met fakkels, spandoeken en leuzen vroegen zij aandacht voor straatintimidatie, geweld tegen vrouwen en discriminatie van lhbtqia+ personen. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog altijd onveilig voelen op straat.

De mars is onderdeel van een reeks Heksennachten die de komende weken in meerdere Nederlandse steden worden gehouden.

In bovenstaande video zie je hoe de Heksennacht zaterdagavond in Den Haag verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dolle Mina's vieren feest en steken abortusparagraaf uit wetboek in brand
Dolle Mina's vieren feest en steken abortusparagraaf uit wetboek in brand
Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners
Opnieuw meer meldingen bij Veilig Thuis, veel geweld door partners
Lhbtiq+-organisaties en Dolle Mina's Eindhoven in protest tegen omstreden gebedsgenezer
Lhbtiq+-organisaties en Dolle Mina's Eindhoven in protest tegen omstreden gebedsgenezer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.