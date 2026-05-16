Tientallen mensen lopen mee met Heksennacht in Den Haag

Tientallen demonstranten trokken zaterdagavond door Den Haag tijdens de eerste Heksennacht van de Dolle Mina's. Met fakkels, spandoeken en leuzen vroegen zij aandacht voor straatintimidatie, geweld tegen vrouwen en discriminatie van lhbtqia+ personen. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog altijd onveilig voelen op straat.

De mars is onderdeel van een reeks Heksennachten die de komende weken in meerdere Nederlandse steden worden gehouden.

In bovenstaande video zie je hoe de Heksennacht zaterdagavond in Den Haag verliep.