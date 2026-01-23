Dolle Mina's vieren feest en steken abortusparagraaf uit wetboek in brand

Dolle Mina bestaat vandaag 56 jaar. En dat viert de actiegroep niet met een stuk taart, maar met opvallende acties door heel Amsterdam. Onder andere straatnaamborden werden vervangen en een stuk van het wetboek over abortus ging in vlammen op.

Tientallen actievoerders zijn vrijdagmiddag samengekomen bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker in Amsterdam om te demonstreren voor vrouwenrechten en het recht op abortus. De aanwezige Dolle Mina's staken de paragraaf over abortus uit het Wetboek van Strafrecht in brand. Drucker was een van de eerste Nederlandse feministen en de actiegroep Dolle Mina is naar haar vernoemd.

Ludieke acties

Dolle Mina bestaat 56 jaar en voor die gelegenheid voerde de actiegroep in Amsterdam op verschillende manieren actie. Zo werden op straatnaambordjes mannennamen vervangen door vrouwennamen uit de geschiedenis. Plaskrullen die mannen als urinoir kunnen gebruiken, zijn door Dolle Mina's afgezet met lint. "Want vrouwen willen ook meer plekken in het openbaar krijgen om te kunnen plassen", lieten de actievoerders voor het monument weten.

Onder anderen een van de originele oprichters van Dolle Mina hield een toespraak voor het standbeeld. "In 1970 staken wij op deze plek een korset in de fik", zei Dunya Verwey. Ze vertelde hoe dit het begin was van de actiegroep, die vorig jaar nieuw leven werd ingeblazen. Opnieuw staken actievoerders een korset in brand. "Want eens een Dolle Mina, altijd een Dolle Mina", aldus Verwey. Natuurlijk was er ook tijd voor een glaasje champagne om deze heugelijke dag te vieren.

Zo moeder, zo dochter

Jong en oud was vrijdag aanwezig bij het monument. Ook moeder Penny en dochter Zoë, die zich sinds vorig jaar bij de actiegroep hebben aangesloten. Penny vindt het belangrijk om haar kinderen te leren dat je iedereen gelijk moet behandelen. Ook dochter Zoë is blij dat ze dit samendoen. "Ik ben er trots op als ik mijn moeder zie bij demonstraties", zegt ze tegen Hart van Nederland.