Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Onveilige tunnels worden 'gezellige' woonkamers dankzij actie Dolle Mina's

Demonstratie

Gisteren, 23:06

Link gekopieerd

Op de kortste dag van het jaar worden tunnels in zestien steden omgetoverd tot gezellige 'woonkamers'. In onder meer Arnhem, Utrecht, Alkmaar, Den Haag, Zwolle en Breda komen Dolle Mina's in actie met lampjes, vloerkleden en muziek. Het doel: laten zien dat plekken die nu angst oproepen óók veilig kunnen voelen.

In Arnhem begon het initiatief, vertelt Dolle Mina Milou. De groep richtte zich na de heroprichting van de Dolle Mina's begin 2025 meteen op de vele donkere spoortunnels in de stad. "Vrouwen voelen zich daar vaak onveilig, zeker 's avonds. We wilden laten zien hoe het óók kan." Begin september maakten de activisten hun eerste tunnel warm en huiselijk. Het effect was direct merkbaar: vrouwen gaven aan er eindelijk wel te durven lopen, terwijl mannen verrast waren dat de plek überhaupt als eng werd ervaren.

Zonder angst door donker

Volgens het Hart van Nederland-panel voelt 91 procent van de vrouwen zich weleens onveilig in het donker. Slecht verlichte of verlaten plekken, zoals tunnels, worden door 48 procent genoemd als hoofdreden. Waar 37 procent van de mannen aangeeft zich overal veilig te voelen, geldt dat voor slechts 8 procent van de vrouwen.

Zondag wordt het Arnhemse initiatief landelijk doorgezet. Op zestien plekken maken Dolle Mina's tunnels tijdelijk leefbaar, juist op de kortste dag van het jaar, een dag waarop duisternis extra merkbaar is. Hun boodschap blijft duidelijk: onveiligheid hoeft geen vanzelfsprekendheid te zijn, en iedereen moet zich zonder angst door het donker kunnen bewegen.

Door Noortje de Vries

Lees ook

Nederlandse organisaties positief over EU-steun voor abortusinitiatief
Nederlandse organisaties positief over EU-steun voor abortusinitiatief
Na 55 jaar zijn de Dolle Mina’s opnieuw in actie voor gelijke rechten
Na 55 jaar zijn de Dolle Mina’s opnieuw in actie voor gelijke rechten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.