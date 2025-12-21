Onveilige tunnels worden 'gezellige' woonkamers dankzij actie Dolle Mina's

Op de kortste dag van het jaar worden tunnels in zestien steden omgetoverd tot gezellige 'woonkamers'. In onder meer Arnhem, Utrecht, Alkmaar, Den Haag, Zwolle en Breda komen Dolle Mina's in actie met lampjes, vloerkleden en muziek. Het doel: laten zien dat plekken die nu angst oproepen óók veilig kunnen voelen.

In Arnhem begon het initiatief, vertelt Dolle Mina Milou. De groep richtte zich na de heroprichting van de Dolle Mina's begin 2025 meteen op de vele donkere spoortunnels in de stad. "Vrouwen voelen zich daar vaak onveilig, zeker 's avonds. We wilden laten zien hoe het óók kan." Begin september maakten de activisten hun eerste tunnel warm en huiselijk. Het effect was direct merkbaar: vrouwen gaven aan er eindelijk wel te durven lopen, terwijl mannen verrast waren dat de plek überhaupt als eng werd ervaren.

Zonder angst door donker

Volgens het Hart van Nederland-panel voelt 91 procent van de vrouwen zich weleens onveilig in het donker. Slecht verlichte of verlaten plekken, zoals tunnels, worden door 48 procent genoemd als hoofdreden. Waar 37 procent van de mannen aangeeft zich overal veilig te voelen, geldt dat voor slechts 8 procent van de vrouwen.

Zondag wordt het Arnhemse initiatief landelijk doorgezet. Op zestien plekken maken Dolle Mina's tunnels tijdelijk leefbaar, juist op de kortste dag van het jaar, een dag waarop duisternis extra merkbaar is. Hun boodschap blijft duidelijk: onveiligheid hoeft geen vanzelfsprekendheid te zijn, en iedereen moet zich zonder angst door het donker kunnen bewegen.