Nederlandse organisaties positief over EU-steun voor abortusinitiatief

Het Europees Parlement heeft woensdag zijn steun uitgesproken voor het burgerinitiatief My Voice, My Choice. Met deze steun moet het voor vrouwen uit EU-landen met strengere abortuswetgeving mogelijk worden om in een andere lidstaat abortus te laten uitvoeren. Verschillende Nederlandse organisaties noemen dit een goede ontwikkeling.

"Mooi dat er een burgerinitiatief over dit thema in het Europees Parlement is aangenomen. Dat laat zien hoe belangrijk Europese burgers het vinden dat abortuszorg toegankelijk is", zegt Karin van der Velde, expert reproductieve gezondheid bij kenniscentrum Rutgers aan Hart van Nederland. Volgens haar is de toegang tot abortuszorg in Nederland relatief goed geregeld. "Het is wel zo dat als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, je zelf moet betalen voor deze zorg."

Strenge abortuswetgeving

Ook Alina Chakh van belangenorganisatie Ava is blij met de steun. "Voor ongedocumenteerde vrouwen en buitenlandse studenten is abortuszorg niet gratis. Het is goed mogelijk dat, als gevolg hiervan, meer vrouwen naar Nederland zullen reizen voor abortuszorg."

Op dit moment gebeurt dat ook al. Nederland is namelijk een belangrijke bestemming voor vrouwen uit Europese landen waar de abortuswetgeving strenger is. In 2024 kregen 3.132 buitenlandse vrouwen een abortusbehandeling in Nederland, blijkt uit cijfers.

Volgens Van der Velde zouden alle Europese landen idealiter de toegang tot abortuszorg zelf goed moeten regelen. "Maar tot dat het zover is, is het dus belangrijk dat voor hen ook in Nederland deze zorg beschikbaar is."

De anti-abortusbeweging Schreeuw om Leven waarschuwt juist voor dit voorstel. Volgens hen wordt met dit plan de nationale wetgeving ondermijnd, omdat abortusbeleid een bevoegdheid van lidstaten is. "Het eenzijdige karakter van het voorstel is evident: er is geen aandacht voor het recht op leven van het ongeboren kind of voor ondersteuning van onbedoeld zwangere vrouwen", schrijven ze op hun website in reactie op de stemming.

Belangrijk signaal

In Europa hebben naar schatting 20 miljoen vrouwen nog altijd geen toegang tot veilige en toegankelijke abortuszorg. Het gaat onder meer om vrouwen uit Malta, Polen, Italië en Kroatië. De initiatiefnemers van My Voice, My Choice pleiten daarom voor een Europees solidariteitsfonds voor vrouwen die vanwege hun nationaliteit of inkomen geen toegang hebben tot abortus.

Het burgerinitiatief is ondertekend door meer dan 1,2 miljoen Europeanen. Daarmee kwam het automatisch op de agenda van het Europees Parlement. Het voorstel is aangenomen met 358 stemmen voor en 202 tegen. In maart beslist de Europese Commissie of het voorstel daadwerkelijk wordt overgenomen.

Wat het effect van dit voorstel precies gaat zijn, is volgens Nederlandse organisaties nog onduidelijk. "Maar in algemene zin is het een belangrijk en bemoedigend signaal van Europese burgers."