Dolle Mina's op kortste dag van het jaar de straat op voor veiligheid

Vandaag, 07:51 - Update: 52 minuten geleden

Dolle Mina's gaan zondag, op de kortste dag van het jaar, in het hele land actie voeren voor veiligere wegen in Nederland. In verschillende steden gaan ze de straat op om donkere plekken zoals tunnels te versieren met planten, banken en verlichting.

De actie vindt plaats vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur. "Door tunnels en donkere plekken om te toveren tot gezellige woonkamers laten we zien dat onveiligheid geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op straat, dag én nacht. Vanavond hoeft niemand een omweg te nemen", laat een woordvoerster weten.

In augustus organiseerde Dolle Mina fietstochten om aandacht te vragen voor het veilig maken van straten voor meisjes en vrouwen. Honderden mensen in meerdere steden fietsten mee:

Op veel plekken in Nederland fietsacties naar onveilige plekken: vrouwen eisen de nacht op
Op veel plekken in Nederland fietsacties naar onveilige plekken: vrouwen eisen de nacht op

Door het hele land

Op meer dan vijftien locaties door het hele land wordt actiegevoerd. In de steden Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Heerenveen, Leeuwarden, Leiden, Utrecht, Zeist, Zutphen en Zwolle gaan de Dolle Mina's de straat op. Ook in Zeeland doen ze mee met de actie.

Door ANP

