Inspectie: Ziekenhuizen missen signalen van seksueel misbruik in zorg

Zorg

Vandaag, 11:14

Ziekenhuizen en klinieken missen signalen van seksueel wangedrag. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maandag. Om patiënten te beschermen moet de medisch-specialistische zorg volgens de IGJ structureel meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Jaarlijks krijgen acht tot tien miljoen mensen medisch-specialistische zorg. Onderzoek wijst uit dat jaarlijks enkele duizenden patiënten slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Op 17 oktober zijn twee medewerkers van zorginstelling De Zijlen op non-actief gesteld wegens verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag:

10 tot 20 meldingen per jaar

Vanuit ziekenhuizen en klinieken zijn de afgelopen jaren tussen de tien en twintig meldingen per jaar binnengekomen van zulk ongewenst gedrag. De IGJ vindt dat "opvallend weinig". Werkgevers zijn verplicht een melding te maken bij seksueel grensoverschrijdend gedrag van een zorgverlener naar een patiënt.

Na een melding moeten ziekenhuizen en klinieken duidelijk maken hoe ze het ongewenste gedrag in hun zorginstelling gaan aanpakken. Volgens de inspectie richten de maatregelen zich nog te sterk op de betrokken zorgverlener. De inspectie roept op tot een structurele aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, in plaats van eenmalige maatregelen.

Meerdere risicofactoren

Uit de meldingen die de inspectie krijgt, blijkt dat er misverstanden bestaan over wat kan in de zorgrelatie. De IGJ stelt dat er binnen de medisch-specialistische zorg meerdere risicofactoren bestaan voor het ontstaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden zijn intieme onderzoeken en een-op-eencontacten achter gesloten deuren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

