Twee medewerkers op non-actief gezet om verdenking seksueel overschrijdend gedrag

Twee medewerkers van zorginstelling De Zijlen in Tolbert zijn deze week op non-actief gesteld wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een of meerdere patiënten. Dat meldt RTV Noord. Of het hierbij blijft is niet duidelijk.

Er loopt nog een onderzoek naar de rol van andere personeelsleden van de organisatie, die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. Het incident speelde zich half september af op een locatie in de gemeente Westerkwartier. De instelling met het hoofdkantoor in Tolbert heeft veertig vestigingen, verspreid door de hele provincie.

Volgens meerdere ouders en andere personeelsleden is lang gewacht met het nemen van maatregelen. Zo zou er eerst gepoogd zijn de zaak in de doofpot te stoppen, vertellen ze RTV Noord. Het is nog niet duidelijk of het hierbij blijft. "We zijn een intern onderzoek gestart naar de toedracht en de omstandigheden. Er wordt natuurlijk onderzocht hoe dat allemaal is gegaan", laat en woordvoerder van De Zijlen weten aan RTV Noord. "Als dat allemaal klopt, zullen wij ook de juiste procedures in werking zetten en dan zullen er passende vervolgstappen volgen."