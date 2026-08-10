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Boerenprotest: honderden trekkers in Ommen, Dalfsen en Sexbierum

Demonstratie

Gisteren, 22:11

Boeren voeren maandagavond op meerdere plekken in Nederland met honderden trekkers actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel verzamelden zich grote groepen in Ommen en Dalfsen. Ook in het Friese Sexbierum hebben meer dan honderd trekkers zich verzameld op een weiland langs de A31.

In Ommen kwamen circa driehonderd mensen bijeen bij het gemeentehuis. Boeren overhandigden daar een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders. Ze hopen op steun van de gemeente, zodat die bij de provincie voor hen opkomt.

'Wij geven onze gemeente niet over'

Locoburgemeester Alice van den Nieuwboer zei "de zorgen en onrust" te begrijpen en wil daarover met de boeren in gesprek. Lokale boer Marcel Veurink zei dat de boeren niet alleen in gesprek willen, maar ook "daden" willen zien. "Wij geven onze gemeente niet over aan Den Haag."

"Als de plannen doorgaan, blijft er niks van het platteland over", zei Veurink. Hij verwacht niet dat de actie van maandagavond direct resultaat oplevert. "Ik ben bang dat we nog wel vaker op pad moeten. We proberen het publieksvriendelijk te houden, maar als er echt geen beweging in zit, wordt het anders."

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Na de bijeenkomst reden de boeren met hun trekkers door naar Dalfsen. Daar verzamelden zich meer dan 150 trekkers bij het gemeentehuis en werd dezelfde brandbrief aan de gemeenteraad overhandigd. Burgemeester Michael Sijbom nam de brief in ontvangst in het bijzijn van enkele honderden mensen. Ook Caroline van der Plas (BBB) was erbij. In Hardenberg werd eveneens bij het gemeentehuis geprotesteerd, is te zien op beelden van de lokale Omroep NOOS.

Meer dan honderd trekkers in Friesland

Ook in Friesland voeren boeren maandagavond actie. In Sexbierum hebben meer dan honderd trekkers zich verzameld op een weiland langs de A31. Volgens een van de organisatoren gaan de trekkers later op de avond de weg op. Waar ze precies heen gaan rijden, is niet bekend.

Een deel van de boeren in Sexbierum heeft een omgekeerde Nederlandse vlag aan het voertuig hangen. Ook op veel trekkers in Ommen wappert een omgekeerde Nederlandse vlag. Aan sommige trekkers in Ommen zijn protestborden bevestigd. Op een daarvan staat: "Hoever ze in Den Haag ook gaan, wij blijven vechten voor ons bestaan".

De afgelopen weken waren er op verschillende plekken in het land al boerenprotesten, veelal georganiseerd door lokale actiegroepen.

Door Redactie Hart van Nederland

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