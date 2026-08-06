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Politie begeleidt groot boerenprotest Apeldoorn, gemeente wist van niks

Demonstratie

Vandaag, 07:37

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Meer dan honderd trekkers zijn woensdagavond in een colonne door Apeldoorn gereden uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie begeleidde de actie, hoewel de demonstratie niet was aangemeld bij de gemeente.

Volgens woordvoerder Willeam Schoonhoven van de boerenactie begon de demonstratie rond 20.00 uur en deden meer dan honderd trekkers mee. "Dit is een nette actie", zegt hij tegen het ANP. De stoet reed onder meer over de A50 en de A1. Van blokkades was volgens hem geen sprake. "Ik denk dat auto's op de snelweg misschien een kwartiertje vertraging hadden."

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Gemeente wist niet van actie

Een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de demonstratie. Wel bevestigt de gemeente dat de actie niet was aangemeld.

Volgens Schoonhoven bood de politie aan de colonne te begeleiden. "Ze zeiden dit te faciliteren, zolang wij geen chaos veroorzaken."

Omgekeerde vlaggen

Op beelden van de actie zijn trekkers te zien met omgekeerde Nederlandse vlaggen en gele zwaailichten. Ook zijn politiebusjes en motoragenten zichtbaar die de colonne begeleiden.

De actie in Apeldoorn maakt deel uit van een reeks boerenprotesten die de afgelopen dagen op meerdere plekken in Nederland plaatsvinden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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