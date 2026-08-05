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Boeren blokkeren met 150 trekkers brug over A1 bij Deurningen

Demonstratie

Vandaag, 13:45

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Zo'n 150 trekkers hebben woensdag een brug over de A1 bij het Twentse Deurningen geblokkeerd uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens een woordvoerder van de gemeente Dinkelland gaat het om een zichtactie. Fietsers en hulpdiensten kunnen de brug wel passeren.

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De trekkers staan opgesteld op de Vliegveldstraat. Een stoet met onder meer omgekeerde Nederlandse vlaggen rijdt over de N-weg. De voertuigen staan stil op het kruispunt met de Hengelosestraat.

In de buurt liggen op- en afritten naar de A1. Volgens de gemeentewoordvoerder bevinden de trekkers zich daar niet.

Gemeente respecteert demonstratierecht

De gemeente Dinkelland was vooraf niet formeel op de hoogte van de actie, zegt een woordvoerder. Toch is besloten het demonstratierecht te respecteren, zolang de actie rustig en veilig verloopt.

De politie is aanwezig bij het protest. De gemeentewoordvoerder noemt de bijeenkomst een "zichtactie" van de boeren.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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