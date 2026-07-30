OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Boeren verlaten A35 na protest met tientallen tractoren, file snel opgelost

Boeren verlaten A35 na protest met tientallen tractoren, file snel opgelost

Demonstratie

Vandaag, 13:26

Link gekopieerd

De stoet demonstrerende tractoren die donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede blokkeerde, is weer van de snelweg af. De vertraging die was ontstaan, is "vrijwel direct verdwenen", meldt Rijkswaterstaat (RWS).

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Volgens de wegbeheerder zorgden ongeveer tachtig demonstrerende tractoren aan het begin van de middag voor een verkeersopstopping op de A35. De politie kwam ter plaatse om de tractoren van de weg te krijgen. Of daarbij ook aanhoudingen zijn verricht, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen.

In Friesland blokkeerden boeren met tractoren de N351 bij Spanga. Ook die demonstratie is inmiddels beëindigd, meldt de provincie. Volgens een woordvoerder van Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties.

Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe dat eruitzag, zie je in onderstaande video:

Nieuwe boerenprotesten van start: acties bij bruggen door heel Nederland
0:30

Nieuwe boerenprotesten van start: acties bij bruggen door heel Nederland

Door ANP

Lees ook

Boeren voeren actie tegen stikstofbeleid kabinet: 'Dit is pas het begin'
Boeren voeren actie tegen stikstofbeleid kabinet: 'Dit is pas het begin'
'We moeten zichtbaar zijn': boeren maken zich op voor nieuw protest
'We moeten zichtbaar zijn': boeren maken zich op voor nieuw protest
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.