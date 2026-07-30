Boeren verlaten A35 na protest met tientallen tractoren, file snel opgelost

De stoet demonstrerende tractoren die donderdagmiddag de A35 tussen Zwolle en Enschede blokkeerde, is weer van de snelweg af. De vertraging die was ontstaan, is "vrijwel direct verdwenen", meldt Rijkswaterstaat (RWS).

Volgens de wegbeheerder zorgden ongeveer tachtig demonstrerende tractoren aan het begin van de middag voor een verkeersopstopping op de A35. De politie kwam ter plaatse om de tractoren van de weg te krijgen. Of daarbij ook aanhoudingen zijn verricht, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen.

In Friesland blokkeerden boeren met tractoren de N351 bij Spanga. Ook die demonstratie is inmiddels beëindigd, meldt de provincie. Volgens een woordvoerder van Farmers Defence Force gaat het om lokaal georganiseerde acties.

Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe dat eruitzag, zie je in onderstaande video: