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'We moeten zichtbaar zijn': boeren maken zich op voor nieuw protest

Natuur

Vandaag, 21:53

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Boeren bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Tijdens een bijeenkomst in Hardenberg werd duidelijk hoe groot de zorgen zijn: volgens boeren moeten zelfs goed draaiende bedrijven flink inkrimpen of stoppen. Maandag zijn er lokaal weer veel acties.

Bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar donderdag al een groep boeren bij elkaar kwam. Veehouder Willeam Schoonhoven was er ook bij en sluit maandag ook weer aan. Hij heeft runderen voor vleesproductie en zou volgens de nieuwe regels zijn boerderij moeten halveren wat betreft vee-aantal. "Ik vind het belangrijk dat wij als boeren weer schouder aan schouder gaan staan en dat het zo echt niet kan. We moeten zichtbaar zijn." De bedoeling is een vreedzaam protest.

Bekijk bovenstaande video om meer te weten te komen over de acties van maandag.

Door Redactie Hart van Nederland

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